Число погибших в результате наводнений в Техасе возросло до 80 человек, среди них 28 детей

В результате сильного наводнения в Техасе, по последним сообщениям властей, погибли по меньшей мере 80 человек, в том числе 28 детей.

Шериф округа Керр штата Техас Ларри Лита в воскресенье вечером сказал журналистам, что число подтвержденных смертей в округе подскочило до 68: 40 взрослых и 28 детей.

В пяти других округах, как передает CNN со ссылкой на местные власти, погибли еще 12 человек.

В нескольких округах Техаса объявлено чрезвычайное положение: множество дорог разрушено, телефонные линии не работают.

Еще 41 человек, в том числе 10 девочек, числятся пропавшими без вести.

Погибшие и пропавшие дети - девочки - отдыхали в летнем христианском лагере для девочек Camp Mystic недалеко от города Керрвилл, на берегу реки Гуадалупе, которая неожиданно вышла из берегов после мощных ливней.

Наводнение в Техасе. Фото: RONALDO SCHEMIDT/AFP via Getty Images

Национальная метеорологическая служба (NWS) объявила об угрозе наводнения еще и в округе Комал на юге центрального Техаса.

В заявлении службы говорится, что «очень медленно движущаяся гроза вызывает чрезвычайно сильные осадки от 4 до 6 дюймов [100-150 мм] в час».

NWS призывает людей, находящихся в непосредственной близости к району бедствия, искать спасения на возвышенностях, а всех, кому еще позволяет время, — немедленно эвакуироваться.

«Мы имеем дело с чрезвычайной и экстремальной ситуацией», — говорится в предупреждении на веб-сайте NWS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация тесно сотрудничает с властями штата, добавив, что в Техас по его поручению направилась министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Уже находясь в Техасе, Ноэм заявила на пресс-конференции, что президент «глубоко потрясен» гибелью людей в результате наводнений и просил ее рассказать жителям штата, как сильно он и Мелания скорбят, и что он готов предоставить все ресурсы федерального правительства для содействия поисковым работам.

По словам Ноэм, нет никого лучше местных спасателей, поскольку они хорошо знают местность, но федеральное правительство должно оказать им максимальную поддержку.

Наводнение в Техасе. Фото: Eric Vryn/Getty Images

Кристин Ноэм отметила, что Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) находится в состоянии «повышенной готовности» и продолжит оказывать своевременную и оперативную помощь в спасательных операциях, включая больше самолетов и вертолетов.

«Штат Техас удивителен тем, как он реагирует на стихийные бедствия — не все штаты такие, — отметила министр. — Вы служите примером для нации и знаете, что вы не одиноки».

«Наша цель — спасти тех, кто в опасности, и найти тех, кто потерялся», — сказал на пресс-конференции в воскресенье мэр Кервилля Дон Херринг-младший.

Шериф округа Керр Ларри Лейта подтвердил, что из 59 смертей 43 зафиксированы в округе Керр.

Губернатор Техаса Грег Эбботт своим распоряжением предоставил спасателям доступ ко всем необходимым ресурсам и заявил, что поиски пропавших будут вестись непрерывно.

Последствия наводнения в Техасе. Фото: RONALDO SCHEMIDT/AFP via Getty Images

По всему штату отменены праздничные мероприятия в честь Дня независимости.

Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее в Техасе «шокирующим» и «ужасным», а Белый дом пообещал предоставить штату дополнительную помощь.

По утверждению властей, уровень реки Гуадалупе поднялся почти на восемь метров менее чем за час, и последовавшее наводнение смыло дома на колесах, автомобили и дачные домики, в которых люди проводили выходные, приуроченные к 4 июля.

«Это было разрушительное наводнение, унесшее имущество и, к сожалению, жизни», — заявил вице-губернатор Техаса Дэн Патрик.

Ранее старшее должностное лицо округа Керр, судья Роб Келли во время пресс-конференции заявил, что власти не провели эвакуацию заранее, поскольку «не знали, что будет такое наводнение».

Как объяснил Келли, в этом районе нет «системы предупреждения».

Также Келли отметил, что случившееся в пятницу значительно превзошло наводнение 1987 года, в результате которого погибли 10 подростков, находившихся в автобусе церковного лагеря неподалеку от города Комфорт.

По данным американского партнера Би-би-си CBS News, управление по чрезвычайным ситуациям штата Техас провело в четверг несколько совещаний по подготовке к непогоде, однако, по словам чиновников, Национальная метеорологическая служба «не предсказала такого количества осадков».

По первоначальным оценкам, выпасть должно было до 200 мм осадков.

Шериф округа Керр призвал жителей, живущих рядом с рекой Гуадалупе и другими водоемами, перебраться в более высокую местность.

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