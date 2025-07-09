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    Происшествия

      Наводнение обрушилось на еще один штат в США: есть погибшие, объявлен режим ЧС

      Опубликовано:

      Наводнение в Нью-Мексико
      Наводнение в Нью-Мексико. Кадр из видео: x.com/KiraDarya90s

      В американском штате Нью-Мексико объявлен режим ЧС из-за внезапного наводнения. На данный момент уже известно о нескольких погибших, передает NUR.KZ со ссылкой на CBC News.

      По данным издания, в Нью-Мексико объявлен режим ЧС из-за внезапного наводнения, ведутся многочисленные спасательные работы. Отмечается, что из-за наводнения погибли несколько человек.

      Особенно пострадал населенный пункт под названием Руидозо. Так, паводковой водой смыло отца и двух его детей, информацию подтвердила Национальная метеорологическая служба. Некоторые люди числятся пропавшими без вести, но точное число пока неизвестно. Многие получили серьезные травмы.

      Кроме того, в Сети появились видео местных жителей, на которых видно, как движущаяся вода смывает дома или несет их обломки. В местности перекрыты большое количество дорог и мостов.

      Жителей попросили держаться подальше от реки, которая поднимается все выше каждый час. Людей предупредили, что нужно искать более высокие места для укрытия. Отмечается, что уровень воды в реке Рио-Руидозо может побить исторический рекорд.

      "Территория вокруг Рио-Руидозо и большая часть округа Линкольн в прошлом году были выжжены лесными пожарами, из-за чего почва на поверхности стала нестабильной и более подверженной наводнениям", - отмечают специалисты.

      Отмечается, что лесные пожары могут значительно изменить ландшафт, включая сокращение растительности, что уменьшает количество растений и корней, удерживающих всю почву на месте.

      По данным федеральной службы экстренного реагирования на выжженные районы, которая оценила ущерб, следы от пожаров увеличивают риск внезапного наводнения как минимум на два года.

      Как действовать во время наводнения

      Как сообщается на сайте одного из региональных ДЧС, наводнение (паводок) - это временное затопление значительной части суши водой. Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

      Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

      • отключить воду, газ, электричество;
      • погасить огонь в печах;
      • перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
      • закрыть окна и двери, при необходимости — обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

      Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

      • документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
      • комплект одежды и обуви по сезону;
      • запас продуктов питания на несколько дней.

      "Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду", - отметили представители МЧС РК.

      Несколько дней назад наводнение обрушилось на штат Техас. Отмечалось, что число погибших в результате наводнений в Техасе возросло до 80 человек, среди них 28 детей.

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