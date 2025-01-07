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Мекка и Медина пострадали от сильного наводнения (видео)

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Подтопленные улицы в Саудовской Аравии
Подтопленные улицы в Саудовской Аравии. Кадр из видео: t.me/mash

В Саудовской Аравии после сильных дождей затопило улицы священных городов Мекки, Медины и Джидды. В городах объявлен красный уровень опасности.

По данным издания Saudi Gazette, сильные дожди прошли в городах Джидда, Мекка и Медина. Сообщается, что многие дороги и площади были затоплены дождевой водой, что повлияло на движение в городах. Также в других городах прошли умеренные и сильные дожди.

Национальный центр метеорологии (NCM) сообщил, что уровень опасности для города Джидда был понижен с красного до оранжевого. Жителей страны призвали придерживаться рекомендаций и предупреждений, а также следить за информацией о погоде.

Кроме того, путешественников призвали связаться со своими авиаперевозчиками, прежде чем отправляться в аэропорт, чтобы проверить обновления расписания рейсов.

В мэрии Джидды сообщили, что на борьбу со стихией направили более 4 тыс. человек и 1811 единиц техники и оборудования. Также в мэрии города призвали соблюдать меры предосторожности и избегать источников электрического тока.

По информации Telegram-канала Mash, вода хлынула каскадом по обычно сухим и каменистым выступам и затопила города и поселки.

"После проливных дождей дороги превратились в реки, потоп смыл автомобили", - сказано в публикации.

В ноябре прошлого года мы писали, что Саудовской Аравии после сильных дождей и града выпал снег, в том числе в пустынной местности. Кадры с редким для местности явлением облетели социальные сети.

Отметим, в 2023 году на город Мекку в Саудовской Аравии обрушился сильный шторм. В соцсетях распространяли видео с людьми, которые не могут удержаться на ногах из-за сильного ветра.

В ноябре 2022 года в городе Джидда в Саудовской Аравии ливневые дожди привели к наводнению, которое практически затопило улицы и парализовало движение транспорта.

По данным Британской энциклопедии, Саудовская Аравия - крупнейшее государство на Аравийском полуострове. На севере граничит с Иорданией, Ираком, Кувейтом. На востоке - с Катаром и ОАЭ, с Оманом - на юго-востоке, и Йеменом - на юге. Омывается Персидским заливом и Красным морем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2209041-mekka-i-medina-postradali-ot-silnogo-navodneniya-video/

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