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    Взрыв прогремел в Сирии: СМИ сообщают об атаке на ракетный склад (видео)

    Опубликовано:

    Взрыв в провинции Идлиб
    Взрыв в провинции Идлиб. Фото: x.com/BullyPress

    Сегодня, 24 июля, в Сети появилась информация о взрыве в сирийской провинции Идлиб, где, предположительно, неустановленный БПЛА атаковал ракетный склад.

    Как сообщает AL Arabia со ссылкой на источники, в сирийском Идлибе произошел взрыв, в результате которого погибло несколько человек. Точная причина взрыва пока неизвестна.

    Журналист Алексей Железнов в своем Telegram-канале пишет со слов израильского журналиста Цви Йехезкели, что взрыв стал результатом атаки на склад с помощью БПЛА.

    "Похоже, что атака была направлена против склада ракет, принадлежащего Турецкой исламской партии в городе Аль-Фуа, расположенном к северо-западу от Идлиба. Сообщается о десятках пострадавших от ракет, вылетевших со склада после взрыва", - говорится в публикации.

    Добавим, в соцсети Х также появляются фото и видео с места событий.

    Напомним, несколько дней назад американский посол в Турции и специальный посланник США по Сирии Томас Барак заявил, что лидеры Израиля и Сирии согласились заключить перемирие.

    Ранее Русская служба Би-Би-Си сообщала, что израильская армия нанесла удары по сирийским правительственным войскам в провинции Сувейда на юге Сирии. Накануне в городе, населенном преимущественно друзами, более 30 человек были убиты в столкновениях между бедуинскими племенами и местными боевиками.

    Затем Израиль нанес авиаудары по военным объектам Сирии. В их числе - военная штаб-квартира и район президентского дворца. Есть погибшие и раненные из числа мирных жителей.

    Также Русская служба Би-Би-Си писала, как развивались события в Сирии и почему Израиль решил вмешаться.

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