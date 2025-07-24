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    11 человек, среди которых двое детей, погибли в Таиланде от ударов Камбоджи

    Опубликовано:

    Обстрел Камбоджей Таиланда
    Последствия обстрела Таиланда Камбоджей. Фото: The Royal Thai Army / Anadolu via Getty Images

    Сегодня, 24 июля, министр здравоохранения Таиланда заявил о гибели 11 гражданских из-за ударов Камбоджи, передает NUR.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

    Как пишут авторы, министр здравоохранения Таиланда Сомсак Тхепсутхин сообщил журналистам на брифинге в Бангкоке, что одиннадцать гражданских погибли в результате камбоджийских ударов систем залпового огня "Град", в том числе по местам расположения пяти больниц с одним прямым попаданием в здание лечебного учреждения.

    "При ударах систем залпового огня БМ-21 ("Град" - прим. ред.) Камбоджи по территории приграничных районов Таиланда погибло 11 гражданских лиц. Удары были нанесены по ряду гражданских объектов, в том числе по местам, где расположены 5 местных больниц, в том числе один снаряд попал непосредственно в здание больницы в провинции Сурин. Все 5 больниц в настоящее время эвакуированы", - сказал он.

    Министр добавил, что в числе погибших - двое детей 8 и 15 лет.

    "Мы рассматриваем убийство детей камбоджийскими военными и удары по больницам, как непростительные преступления, за которые должны ответить те, кто их совершил", - сказал Тхепсутхин.

    Напомним, на границе между Таиландом и Камбоджей в четверг, 24 июля, начались столкновения между военными двух стран. СМИ сообщают, что после произошедшего власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили эвакуацию жителей.

    Отмечается, что территориальный конфликт между Таиландом и Камбоджей обострился после боестолкновения на границе 28 мая. Тогда в перестрелке на спорном участке погиб камбоджийский военнослужащий. Стороны обвиняли друг друга в начале перестрелки, однако до четверга 24 июля воздерживались от военной эскалации конфликта.

    Напомним также, в июне СМИ Таиланда сообщили, что на одном из пляжей Пхукета утонул мужчина. По некоторым данным, он являлся гражданином Казахстана. В МИД на запрос корреспондента NUR.KZ сообщили, что на момент публикации не располагают данной информацией.

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