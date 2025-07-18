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    Новости русской службы Би-би-си

    Газета Wall Street Journal заявила, что Трамп 22 года назад написал Джеффри Эпштейну скабрезное письмо. Трамп назвал письмо подделкой

    Опубликовано:

    Дональд Трамп
    Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

    Газета Wall Street Journal заявила, что Дональд Трамп 22 года назад написал игривое поздравление финансисту Джеффри Эпштейну, обвиненному в том, что он поставлял разным известным и богатым людям несовершеннолетних девушек. Трамп назвал письмо подделкой, пообещал подать в суд и велел министерству юстиции «предъявить все имеющие отношение к делу» показания по делу Эпштейна.

    В опубликованной в четверг статье под заголовком «Друзья Джеффри Эпштейна написали ему скабрёзные письма в альбом на 50-летие. Одно из них было от Дональда Трампа» Wall Street Journal утверждает, что этот альбом поздравлений, и в том числе письмо от девелопера Дональда Трампа, собрала в начале 2003 года, перед 50-летием Эпштейна, его подруга Гислейн Максвелл.

    Максвелл в 2022 году приговорили к 20 годам тюрьмы, признав ее виновной в том, что она вербовала для Эпштейна девочек-подростков.

    Дональд Трамп немедленно откликнулся на статью WSJ постом в своей соцсети Truth Social, заявив, что он не писал этого письма, и что он и его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт предупреждали владельца WSJ Руперта Мердока и главного редактора Эмму Такер, чтобы они не публиковали это письмо, потому что оно является подделкой.

    «Президент Трамп уже скоро подаст в суд на Wall Street Journal, NewsCorp [корпорация Мердока] и мистера Мердока», — написал Трамп о себе в третьем лице.

    Президент объясняет в своем посте, что если бы письмо действительно существовало, его бы давно, в те годы, когда расследовалось дело Эпштейна, опубликовали «полоумные левые радикалы», как он называет своих политических оппонентов из Демократической партии.

    Джеффри Эпштейн в 2019 году был найден мертвым в тюремной камере, где он ожидал суда. По итогам расследования было объявлено, что он покончил с собой.

    Предполагаемое письмо Трампа Эпштейну, как рассказывает WSJ, представляло собой текст, напечатанный на машинке поверх изображения обнаженного женского тела, а подпись Трампа стояла на интимном месте.

    Имя Трампа упоминалось в опубликованных судебных документах по делу Эпштейна, но без каких-либо признаков того, что Трамп вел себя противозаконно. Он был знаком с Эпштейном, но отрицает, что пользовался его услугами.

    Вскоре после первого поста с угрозами подать в суд Трамп написал второй, в котором объявил, что отдал министерству юстиции распоряжение опубликовать показания перед Большим жюри по делу Эпштейна.

    «Учитывая это несуразное количество внимания, которое уделяется Джеффри Эпштейну, я попросил генерального прокурора Пэм Бонди при условии одобрения судом предъявить все имеющие отношение к делу показания, данные перед Большим жюри», — написал Трамп.

    Генпрокурор (глава министерства юстиции) Пэм Бонди через считанные минуты ответила: «Мы готовы завтра же подать в суд запрос о рассекречивании стенограмм Большого жюри».

    Трамп таким образом отреагировал не только на публикацию WSJ, но и на требования его же сторонников к Пэм Бонди опубликовать материалы дела Эпштейна, чтобы, в частности, снять подозрения с Трампа.

    По ходу предвыборной кампании Трамп обещал опубликовать эти материалы.

    Однако на прошлой неделе Бонди заявила, что, по мнению минюста, у Эпштейна не было списка клиентов — публикации которого требовали в том числе и сторонники Трампа.

    При этом в первые месяцы на своем посту Бонди обещала скорые и громкие разоблачения по делу Эпштейна и заявляла, что опубликует "много имен" и много "данных о перелётах", намекая на людей, которые летали с Эпштейном или к нему на его частные острова, где, согласно обвинениям, его друзья и клиенты развлекались с девушками.

    Этот разворот возмутил даже самых пламенных сторонников Трампа и они начали требовать отставки Бонди.

    Дональд Трамп
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