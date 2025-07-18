Газета Wall Street Journal заявила, что Трамп 22 года назад написал Джеффри Эпштейну скабрезное письмо. Трамп назвал письмо подделкой

Газета Wall Street Journal заявила, что Дональд Трамп 22 года назад написал игривое поздравление финансисту Джеффри Эпштейну, обвиненному в том, что он поставлял разным известным и богатым людям несовершеннолетних девушек. Трамп назвал письмо подделкой, пообещал подать в суд и велел министерству юстиции «предъявить все имеющие отношение к делу» показания по делу Эпштейна.

В опубликованной в четверг статье под заголовком «Друзья Джеффри Эпштейна написали ему скабрёзные письма в альбом на 50-летие. Одно из них было от Дональда Трампа» Wall Street Journal утверждает, что этот альбом поздравлений, и в том числе письмо от девелопера Дональда Трампа, собрала в начале 2003 года, перед 50-летием Эпштейна, его подруга Гислейн Максвелл.

Максвелл в 2022 году приговорили к 20 годам тюрьмы, признав ее виновной в том, что она вербовала для Эпштейна девочек-подростков.

Дональд Трамп немедленно откликнулся на статью WSJ постом в своей соцсети Truth Social, заявив, что он не писал этого письма, и что он и его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт предупреждали владельца WSJ Руперта Мердока и главного редактора Эмму Такер, чтобы они не публиковали это письмо, потому что оно является подделкой.

«Президент Трамп уже скоро подаст в суд на Wall Street Journal, NewsCorp [корпорация Мердока] и мистера Мердока», — написал Трамп о себе в третьем лице.

Президент объясняет в своем посте, что если бы письмо действительно существовало, его бы давно, в те годы, когда расследовалось дело Эпштейна, опубликовали «полоумные левые радикалы», как он называет своих политических оппонентов из Демократической партии.

Джеффри Эпштейн в 2019 году был найден мертвым в тюремной камере, где он ожидал суда. По итогам расследования было объявлено, что он покончил с собой.

Предполагаемое письмо Трампа Эпштейну, как рассказывает WSJ, представляло собой текст, напечатанный на машинке поверх изображения обнаженного женского тела, а подпись Трампа стояла на интимном месте.

Имя Трампа упоминалось в опубликованных судебных документах по делу Эпштейна, но без каких-либо признаков того, что Трамп вел себя противозаконно. Он был знаком с Эпштейном, но отрицает, что пользовался его услугами.

Вскоре после первого поста с угрозами подать в суд Трамп написал второй, в котором объявил, что отдал министерству юстиции распоряжение опубликовать показания перед Большим жюри по делу Эпштейна.

«Учитывая это несуразное количество внимания, которое уделяется Джеффри Эпштейну, я попросил генерального прокурора Пэм Бонди при условии одобрения судом предъявить все имеющие отношение к делу показания, данные перед Большим жюри», — написал Трамп.

Генпрокурор (глава министерства юстиции) Пэм Бонди через считанные минуты ответила: «Мы готовы завтра же подать в суд запрос о рассекречивании стенограмм Большого жюри».

Трамп таким образом отреагировал не только на публикацию WSJ, но и на требования его же сторонников к Пэм Бонди опубликовать материалы дела Эпштейна, чтобы, в частности, снять подозрения с Трампа.

По ходу предвыборной кампании Трамп обещал опубликовать эти материалы.

Однако на прошлой неделе Бонди заявила, что, по мнению минюста, у Эпштейна не было списка клиентов — публикации которого требовали в том числе и сторонники Трампа.

При этом в первые месяцы на своем посту Бонди обещала скорые и громкие разоблачения по делу Эпштейна и заявляла, что опубликует "много имен" и много "данных о перелётах", намекая на людей, которые летали с Эпштейном или к нему на его частные острова, где, согласно обвинениям, его друзья и клиенты развлекались с девушками.

Этот разворот возмутил даже самых пламенных сторонников Трампа и они начали требовать отставки Бонди.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.