"Надо быть мужиком": глава ГКНБ поручил задержать вице-мэра столицы Кыргызстана при жителях

Во время встречи председателя ГКНБ Кыргызстана с жителями одного из микрорайонов Бишкека, был задержан вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев, передает NUR.KZ со ссылкой на АКИ Press.

По данным издания, председатель ГКНБ страны Камчыбек Ташиев прибыл с выездным заседанием в один из микрорайонов Бишкека. Местная жительница рассказала, что по генплану на этом участке должен быть сквер, однако, на данной муниципальной территории построили частные объекты.

"Граждане, у которых есть власть и деньги, игнорирует интересы 30-40 тыс. человек и думают о своих личных интересах", - отметила она.

А другая жительница заявила, что за участок несет ответственность вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев. Мэр Бишкека также заявил, что объекты принадлежат Ырсалиеву.

После этого глава ГКНБ обратился уже к самому вице-мэру. Глава ГКНБ пытался выяснить, почему он не платит деньги за аренду земли муниципалитета, что является нарушением закона. Ырсалиев ответил, что жители за аренду ничего не платят, но присутствующие женщины сообщили, что это неправда и аренда оплачивается.

"Так, Жамалбек. Жамалбек Самарбекович, вице-мэр Бишкека, вы этой землей пользовались в своих целях 6 лет. Народ знает. Вы обманули меня - это один человек. Вы обманули Айбека Джанышбековича - это уже два человека. Но народ же не обманешь. Здесь работали оперативники [ГКНБ], все проверили. 6 лет вы пользовались этой землей и не платили аренду. Ни сома не заплатили.

Сделали не сделали - это не ваши земли. Это муниципальная земля, так? За аренду не платите. И говорите это не мое. Так, смотри, Жамалбек, надо быть мужиком. Надо отвечать за содеянное, надо брать ответственность. Если ошибку допустил, надо попросить прощение: "Уважаемое население, я неправильно сделал, теперь исправлюсь", - подчеркнул Ташиев.

Несмотря на то, что Ырсалиев сразу же извинился, глава ГКНБ объявил, что вице-мэра привлекут к ответственности. По его словам, в отношении Ырсалиева уже имеются следственные материалы. Также он поручил полиции провести проверку. Вскоре вице-мэра увели прямо во время встречи с населением.

По данным 24 KG, в мае 2024 года Жамалбек Ырсалиев повторно стал вице-мэром Бишкека. До этого он был директором коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго»"

В 2020-2022 годах Жамалбек Ырсалиев уже был вице-мэром города по вопросам ЖКХ, первым вице-мэром и акимом Первомайского района.

Напомним, в декабре 2024 года в Кыргызстане задержали председателя Налоговой службы, а также его заместителя.

До этого в Кыргызстане задержали бывшего заместителя премьер-министра страны Жениша Разакова. Его обвиняли в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

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