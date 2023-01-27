Экс-вице-премьера Кыргызстана задержали по подозрению в мошенничестве на 1 млн долларов

Жениш Разаков. Фото: gov.kg

В Кыргызстане задержали бывшего заместителя премьер-министра страны Жениша Разакова. Его подозревают в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает официальный сайт МВД КР.

Как рассказали в министерстве, в конце сентября 2022 года в следственную службу МВД обратился гражданин Б.А., попросивший принять меры в отношении Разакова.

"Осенью 2017 года бывший вице-премьер-министр Жениш Разаков, войдя в доверие, пользуясь своим должностным положением, под видом осуществления предпринимательской деятельности завладел денежными средствами в сумме 1 000 000 долларов США", – говорится в сообщении МВД.

На основании собранных материалов в начале октября против Разакова возбудили уголовное дело по статье 209 УК КР "Мошенничество". В январе бывшего вице-премьера задержали и поместили в ИВС. Ему предъявлено обвинение по двум статьям - мошенничество и злоупотребление должностным положением.

Суд санкционировал бывшему чиновнику арест до 24 февраля.

Следствие по уголовному делу продолжается.

Как пишет Sputnik Кыргызстан, Жениш Разаков родился 19 марта 1967 года в Кызыл-Кие.

Имеет звание полковника милиции.

С 1996 по 2000 год работал в органах внутренних дел - прошел путь от оперуполномоченного до начальника УВД Баткенской области.

В июне 2016 года был назначен на пост вице-премьер-министра КР, а в 2017 году занял должность секретаря Совета безопасности Кыргызстана.

С 2017 по 2018 год являлся советником президента КР.

В 2018 году во второй раз был назначен на пост вице-премьер-министра КР. Покинул эту должность в 2020 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2006970-eks-vitse-premera-kyrgyzstana-zaderzhali-po-podozreniyu-v-moshennichestve-na-1-mln-dollarov/