Акробат неудачно приземлился с шестиметровой высоты в московском цирке (видео)

В Большом Московском цирке акробат из Эфиопии во время репетиции неудачно приземлился после сложного трюка и ударился головой. О причинах инцидента сообщил директор цирка, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Большого Московского цирка сообщается, что во время репетиции акробатов из Эфиопии один артист, приземлившись с шестиметровой высоты на страховочный мат, и продолжив движение, неудачно упал с мата и ударился головой о манеж.

Позже директор цирка Эдгард Запашный показал видео произошедшего и назвал причину падения акробата. Это, по его словам, произошло из-за ошибки пассировщика.

Он объяснил, что, когда акробат приземляется на страховочный мат во время выполнения сложного трюка в несколько оборотов, он по инерции продолжает крутиться дальше. В задачи пассировщика входит остановить это вращение, подставив собственный корпус.

"На данном видео зафиксирована ошибка пассировщика, который пропустил этот самый момент и не подстраховал исполнителя сложного трюка (на видео он справа от страховочного мата)", - написал Запашный в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что после тщательного обследования никаких переломов у акробата из Эфиопии не обнаружено. Назначены дополнительные проверки.

Напомним, в мае в Сети появилось видео того, как во время циркового представления в Астане гимнастка упала с высоты нескольких метров. О ее состоянии рассказали в управлении здравоохранения.

Также несколько лет назад сообщалось о подобном случае в российском Омске - воздушная гимнастка цирка Филатовых сорвалась с высоты во время исполнения номера. Момент происшествия попал на видео зрителей.

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