ООН признала незаконным задержание Гульнары Каримовой

Рабочая группа ООН признала задержание дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой незаконным. Власти страны с этим не согласны, передает NUR.KZ со ссылкой на Gazeta.uz.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало отчет, согласно которому лишение свободы Гульнары Каримовой противоречит ключевым международным нормам в области прав человека.

Что говорится в заключении ООН

В документе отмечается, что дело Каримовой подпадает под следующие категории произвольных задержаний:

I - например, когда человек продолжает находиться под стражей после отбытия наказания или несмотря на закон об амнистии, применимый к нему;

III - когда полное или частичное несоблюдение международных норм, касающихся права на справедливое судебное разбирательство, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека и в соответствующих международных актах, принятых заинтересованными государствами, имеет такую серьезность, что придает лишению свободы произвольный характер.

В ООН также заявили, что лишение свободы Каримовой противоречит нескольким статьям Всеобщей декларации прав человека.

При этом, как пишет издание, Рабочая группа ООН в своем заключении ссылается на неназванный источник.

По его информации, Каримову арестовали 14 февраля 2014 года без ордера или постановления суда и сразу поместили под домашний арест вместе с 15-летним ребенком в полной изоляции.

Первые 18 месяцев она, как утверждают в ООН, не имела права покидать дом и контактировать с семьей и адвокатом.

Кроме того, в отчете говорится, что слушание суда по первому делу в августе 2015-го прошло "прямо на ее кухне в окружении мужчин в боевой экипировке". Место суда подтверждается решением Ташкентского областного суда по уголовным делам.

Что ответили власти Узбекистана

В Наццентре по правам человека Узбекистана выразили обеспокоенность тем, что мнение рабочей группы "было сформировано на основе односторонней субъективной информации, предоставленной источником".

"Такой подход подрывает принципы объективности и беспристрастности, которыми должны руководствоваться органы ООН", - заявили в ведомстве.

Здесь также добавили, что все уголовные дела в отношении Гульнары Каримовой возбуждались и рассматривались "в строгом соответствии с нормами уголовного и уголовно-процессуального законодательства", а также с учетом международных обязательств страны.

"Заявления о том, что Гульнара Каримова якобы была произвольно задержана в 2014 году, долгое время содержалась под домашним арестом и подвергалась "суду на кухне", беспочвенны.

Все процессуальные действия и судебные разбирательства проводились строго в соответствии с нормами и требованиями процессуального законодательства. В настоящее время осуждённая имеет право обжаловать судебные решения в порядке, установленном законом", - добавили в центре.

Правительство Узбекистана категорически отвергло утверждения о наличии политических мотивов по данному делу.

Дело Гульнары Каримовой

В марте 2020 года Верховный суд Узбекистана признал дочь покойного президента Ислама Каримова виновной в отмывании денег и вымогательстве, приговорив ее к более 13 годам лишения свободы. Она отбывает наказание в женской колонии под Ташкентом.

При этом, согласно нормам уголовного законодательства Узбекистана и учитывая назначение наказания по нескольким преступлениям и приговорам, срок отбывания наказания исчисляется с 21 августа 2015 года.

Тогда же сообщалось, что суд Швейцарии вынес решение о конфискации 293 млн долларов с замороженных активов компании, связанной с Каримовой. Однако в конце 2020 года Каримова отсудила в Швейцарии 350 млн франков.

Позже стало известно, что в Узбекистане на продажу выставили гостиницы и зоны отдыха Гульнары Каримовой. Позже фотографии дома отдыха были выставлены в Интернет.

В августе 2022 года сообщалось, что Узбекистан и Швейцария договорились о возвращении активов Каримовой - Швейцария обязалась вернуть Узбекистану имущество и активы на 131 млн долларов.

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