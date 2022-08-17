Узбекистан и Швейцария договорились о возвращении активов Гульнары Каримовой

Гульнара Каримова. Фото: Yves Forestier/Getty Images for Style.Uz Art Week 2013

В Берне подписано окончательное соглашение по возвращению активов Гульнары Каримовой, дочери экс-президента Узбекистана, из Швейцарии в Узбекистан в объеме 131 млн долларов, передает Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу Минюста страны.

Сообщается, что от имени Узбекистана соглашение подписал министр юстиции Русланбек Давлетов, а от имени Швейцарии – глава государства Иньяцио Кассис.

"Подписание соглашения знаменует собой немедленный возврат Швейцарией 131 млн долларов народу Узбекистана, ранее незаконно приобретенных организованной преступной группой, возглавляемой Каримовой, и легализованных на территории Швейцарии", – говорится в сообщении.

В Минюсте Узбекистана отметили, что возврат средств из Швейцарии будет осуществляться через многопартнерский трастовый фонд Uzbekistan Vision 2030, который находится в системе многопартнерских трастовых фондов ООН.

Напомним, в феврале стало известно, что часть швейцарских активов Гульнары Каримовой вернут в Узбекистан. Возвращенные средства будут направлены на улучшение благосостояния населения страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1983494-aktivy-gulnary-karimovoy-vernut-iz-shveytsarii-v-uzbekistan/