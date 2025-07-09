"Время уйти": Орбан опубликовал пародийный пост с призывом к Урсуле фон дер Ляйен

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку, спародировав обложку журнала Time, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в аккаунте Орбана в соцсети Х. Венгерский премьер разместил изображение, стилизованное под обложку журнала Time, с фигурой удаляющейся фон дер Ляйен на красном фоне и подписью "время уйти".

Напомним, летом 2024 года, после провальных дебатов Джо Байдена с Трампом, журнал Time выразил мнение прессы, опубликовав обложку нового выпуска. Она была полностью залита красным цветом и показывала фигуру Байдена, выходящего за белые стилизованные рамки, и содержала лишь одну подпись: "Паника".

Добавим, ранее в начале июля этого года мы писали, что Европарламент проголосует по вотуму недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Сообщалось, что дебаты, возможно, состоятся во вторник, 8 июля, а голосование - в четверг, 10 июля.

Для того чтобы вотум о недоверии был принят, необходимо, чтобы его поддержали не менее двух третей присутствующих на заседании депутатов.

Напомним, Урсулу фон дер Ляйен переизбрали на пост главы Еврокомиссии в июле прошлого года. Председатель ЕК избирается на пять лет.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что Урсула фон дер Ляйен родилась 8 октября 1958 года в Брюсселе, Бельгии.

Является немецким политиком, первой женщиной, занимавшей пост министра обороны Германии (с 2013 по 2019 год).

В июле 2019 года она так же стала первой женщиной, избранной председателем Европейской комиссии.

Добавим, что Еврокомиссия - учреждение Европейского союза и входящих в него субъектов, исполнительный орган организации.

ЕК, в том числе, выполняет законодательные функции. Например, предлагает новые законы Европарламенту, а также судебные функции - находит правовые решения по вопросам бизнеса и торговли между странами в рамках ЕС.

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