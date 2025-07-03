Европарламент проголосует о вотуме недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Европейский парламент проголосует по вопросу о доверии Еврокомиссии и ее председателю Урсуле фон дер Ляйен. Ходатайство поступило от румынского депутата, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Как пишет издание, одна из причин вынесения вопроса о доверии на голосование - скандал вокруг текстовых сообщенийпо вопросам закупки вакцин, которыми фон дер Ляйен обменивалась с главой фармацевтической компании Pfizer во время пандемии коронавируса.

Кроме того, автор ходатайства обвинил Еврокомиссию во вмешательстве в президентские выборы в Румынии и выступил против программы финансирования ЕС расходов на оборону.

Голосование запланировано на 10 июля в Страсбурге, за несколько дней до этого пройдут дебаты.

СМИ называют вынесение вотума недоверия Еврокомиссии маловероятным, поскольку для его принятия необходимо большинство в две трети голосов.