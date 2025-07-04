"Это был один из самых масштабных воздушных ударов". Что известно о последствиях атаки по Киеву

Российские военные в ночь на пятницу атаковала Киев дронами и баллистическими ракетами. Массированная атака на столицу продолжалась почти до 5 часов утра. По последним данным 1 человек погиб, еще 26 — пострадали. Украинские власти также сообщили, что в результате обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура Киева.

В ежедневной сводке Воздушных сил Украины говорится, что в ночь на пятницу российские военные атаковали Украину 539 ударными беспилотниками и еще 11 ракетами.

Основной направлением удара стал Киев, отмечается в сводке.

«Это был один из самых масштабных воздушных ударов, демонстративно значительный и циничный удар», — написал президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что первые воздушные тревоги в украинских городах и регионах вчера начались почти одновременно с началом обсуждения в СМИ телефонного разговора президента Трампа с Путиным. «Россия в очередной раз демонстрирует, что не собирается заканчивать войну и террор», — написал он.

По его словам, от ночной российской атаки пострадали Днепровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области, но «главной мишенью» ночного удара стала столица.

Российскими военными был нанесен массированный удар ракетами, в том числе аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», и ударными дронами по промышленным предприятиям, производящим беспилотники, FPV-дроны и другую продукцию военного назначения, заявило российское Минобороны.

В ведомстве также утверждают, что нанесли удар по инфраструктуре военного аэродрома и нефтеперерабатывающему заводу. Массированный удар в пресс-релизе ведомства назван «ответом на террористические акты киевского режима».

По данным городских властей, почти во всех районах Киева есть разрушения и раненые, бушуют пожары и работают спасатели.

Изначально было известно только о 26 пострадавших. Однако в пятницу днем глава городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в ходе ликвидации последствий ночной атаки на Киев в Святошинском районе города спасатели обнаружили погибшего.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Днепровском районе столицы обломки БПЛА упали во дворе жилых домов и на территории учебного заведения.

В Голосеевском районе столицы обломки упали на больницу.

Падение обломков на нежилую застройку зафиксировано и в Соломенском районе Киева. Там бушует пожар. Также в этом районе горели складские помещения и было возгорание в административном здании.

По данным мэрии, в Святошинском районе обломки российского дрона упали на территорию складских помещений, в результате чего возник пожар.

Также обломки упали во двор 16-этажного жилого дома, горят автомобили. В частном секторе возник пожар в результате падения обломков.

В Дарницком районе обломки упали в нескольких местах на открытой территории.

В Шевченковском районе обломки повредили 8-этажный жилой дом — он введен в эксплуатацию, но не заселен жильцами. Там бушует пожар.

Кроме того, в результате российской атаки повреждены 5 автомобилей скорой помощи, которые выезжали на вызовы к пострадавшим киевлянам, сообщил мэр Виталий Кличко. По его словам, предварительно, среди медиков раненых нет.

Ночной обстрел Киева также имеет последствия для железной дороги.

«В результате вражеского обстрела Киева имеем повреждения железнодорожной инфраструктуры в пределах города. Пассажирские поезда западного направления следуют по отклоненному маршруту через Вишневое и Дарницу, что вызывает задержки до двух часов», — сообщает «Укрзалізниця».

Российскими военными был нанесен массированный удар ракетами, в том числе аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», и ударными дронами по промышленным предприятиям, производящим беспилотники, FPV-дроны и другую продукцию военного назначения, заявило российское Минобороны.

В ведомстве также утверждают, что нанесли удар по инфраструктуре военного аэродрома и нефтеперерабатывающему заводу. Массированный удар в пресс-релизе ведомства назван «ответом на террористические акты киевского режима».

Военный корреспондент Русской службы Би-би-си Павел Аксенов — об обстреле Киева:

Один из групповых комбинированных ударов российских дронов и ракет пришелся в район киевского аэропорта Жуляны. На летном поле этого аэропорта размещена батарея зенитно-ракетного комплекса Patriot. Место ее размещения на спутниковом снимке сервиса Google Maps размыто, но ранее более четкие снимки попадали в интернет.

Эти зенитно-ракетные комплексы американского производства — одна из приоритетных целей российских обстрелов. После удара многие российские телеграм-каналы сообщили, что удар пришелся по батарее ЗРК, а некоторые объявили его уничтоженным.

Между тем, судя по общедоступному сервису NASA FIRMS, на котором оперативно отмечаются места пожаров на поверхности Земли, очаги возгорания в районе аэропорта находились северо-западнее площадки, где расположен Patriot. Сам участок остался нетронутым огнем.

В тех местах, где, судя по информации сервиса NASA, начались сильные пожары, размещены производственные, складские и административные помещения, имеющие отношения к авиаремонтному заводу № 410 гражданской авиации.

Минобороны России утверждает, что наносило удары «по промышленным предприятиям, осуществляющим разработку и производство беспилотных летательных аппаратов, FPV-дронов и других роботизированных мобильных комплексов, различной аппаратуры военного назначения в Киеве, а также инфраструктуре военного аэродрома и нефтеперерабатывающему заводу».

Проверить по открытым источникам, насколько это соответствует истине, невозможно.

Кроме этого очага пожаров на карте сервиса NASA в Киеве заметны еще три очага пожаров. В каждом из них находятся жилые дома и хозяйственные постройки различного размера.