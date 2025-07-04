Больше 20 человек пострадали в результате взрыва на АЗС в Италии

В Риме на одной из автозаправок сегодня утром прогремел мощный взрыв. СМИ пишут, что в результате ЧП пострадали 21 человек, большая часть которых - пожарные и полицейские.

РИА Новости, ссылаясь итальянскую газету Corriere della Sera, сообщает, что взрыв произошел на автозаправке в одном из восточных кварталов Рима. Грохот услышали жители всех окрестных районов города, включая центральные кварталы.

Изначально говорилось о 10 пострадавших, 8 из которых - полицейские, прибывшие на место после сообщения о пожаре. Позже итальянский телеканал Rainews24 сообщил, что число пострадавших в результате взрыва на АЗС возросло до 21. Помимо полицейских в их числе и пожарные.

По информации Il Fatto Quotidiano, перевод которой приводит РБК, причиной взрыва стало то, что в трубу на заправочной станции Eni врезался грузовик, после чего начался пожар и прогремел взрыв. Он нанес ущерб нескольким близлежащим зданиям, пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Причины происшествия устанавливаются. Прокуратура Рима ожидает первых отчетов от пожарных и сотрудников правоохранительных органов, после чего будет открыто следственное дело.

#italy #italynews #newstok ♬ original sound - Metro @metrouk This is the moment a petrol station exploded in Rome, sending huge flames and thick black smoke into the air. The gas explosion was heard across the city, with residents saying it sounded like a bomb. Several people have been injured but no deaths have been reported. #rome

Напомним, в конце мая в Кульсары Атырауской области произошел взрыв на автозаправке, загорелись близко расположенные дома. В ДЧС сообщили о 14 пострадавших и двоих погибших.

В Управлении здравоохранения области сообщили, что из 14 пострадавших 10 пациентов были госпитализированы. Еще 4 человека находятся на амбулаторном наблюдении. Состояние всех пострадавших стабильное, тяжелых реанимационных больных нет.

В Департаменте полиции по Атырауской области нам рассказали, что в связи с произошедшим взрывом на автозаправочной станции районным отделом полиции возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.