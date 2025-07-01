Танкер, ранее перевозивший казахстанскую нефть, взорвался у берегов Ливии
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Накануне у берегов Ливии взорвался танкер Vilamoura. В апреле и мае это судно отгружало казахстанскую нефть с терминалов КТК, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.
Как сообщили агентству в компании TMS Tankers, которой и принадлежит танкер Vilamoura. в момент ЧП на борту судна находился 1 млн баррелей нефти.
Отмечается, что после взрыва часть судна затопило, однако, как утверждают в компании, утечки нефти не произошло и вреда окружающей среде нанесено не было.
Причина взрыва пока не установлена. Судно отбуксируют в Грецию, где и проведут подробное расследование и оценят нанесенный танкеру ущерб.
Издание пишет, что за последние месяцы Vilamoura дважды заходила на российские нефтяные терминалы, чтобы забрать казахстанскую нефть: в апреле с порта Усть-Луга, а в мае с терминала КТК.
Кроме того, в материале отмечается, что это уже четвертый взрыв на суднах, которые ранее побывали в российских портах. После нескольких подобных инцидентов судовладельцы начали проверять корпуса своих судов на наличие мин с помощью водолазов и подводных аппаратов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2261031-tanker-ranee-perevozivshiy-kazahstanskuyu-neft-vzorvalsya-u-beregov-livii/
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