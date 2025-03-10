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Танкер и грузовое судно загорелись в Северном море после столкновения (видео)

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В Северном море столкнулись танкер и грузовое судно
Место столкновения. Фото: x/Hexdline

В Северном море, у берегов Великобритании, столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно, начался пожар, на месте работают представители спасательных служб. Всего пострадали 32 человека.

По данным издания The Telegraph, сегодня береговая охрана Великобритании сообщила, что в Северном море столкнулись танкер и грузовое судно.

"В настоящее время береговая охрана координирует экстренное реагирование на сообщения о столкновении танкера и грузового судна у побережья восточного Йоркшира", - сказано в сообщении береговой охраны.

Отмечается, что на место происшествия был вызван спасательный вертолет береговой охраны из Хамберсайда, а также спасательные шлюпки из еще 4 городов и близлежащие суда с возможностью тушения пожаров.

Также подтверждено, что речь идет о зарегистрированном в США нефтяном танкере Stena Immaculate и контейнеровозе под португальским флагом Solong.

По информации Sky News, Solong должен был отправиться в Роттердам (Нидерланды) после выхода из Шотландии этим утром.

"Движущиеся изображения на сайте отслеживания указывают на то, что нефтяной танкер оставался неподвижным, пока Solong двигался прямо к нему до столкновения. Stena Immaculate, следовавший из Греции в Соединенное Королевство, в то время стоял на якоре", - пишет издание.

Также подчеркивается, что, судя по кадрам с места событий, на месте столкновения видны клубы дыма и огня.

"Снятые с близкого расстояния кадры показывают, что на месте происшествия в Северном море, по-видимому, произошел значительный пожар. Видны большие столбы черного дыма", - сказано в публикации.

Как сообщили изданию, по последним данным, при столкновении пострадали 32 человека.

В декабре прошлого года в Керченском проливе, между территорией России и аннексированным Крымом, потерпели крушение два нефтяных танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". На борту обоих судов находились 13 и 14 членов экипажа соответственно, по меньшей мере один человек погиб.

А в сентябре 2024 года в Красном море проходила операция по предотвращению разлива около миллиона баррелей нефти из танкера, атакованного йеменскими повстанцами-хуситами. Танкер MV Sounion под флагом Греции было брошено экипажем у берегов Омана после того, как 21 августа на него было совершено нападение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2226852-tanker-i-gruzovoe-sudno-zagorelis-v-severnom-more-posle-stolknoveniya-video/