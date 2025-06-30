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    У берегов Ливии произошел взрыв на танкере, который заходил в российские порты

    Опубликовано:

    Танкер с нефтью
    Танкер с нефтью. Иллюстративное фото: Westend61/Getty Images

    У берегов Ливии произошел взрыв на танкере Vilamoura, который заходил в порты РФ - судно перевозило 1 млн баррелей нефти, передает Bloomberg.

    По информации издания, судно буксируется в Грецию, где по прибытии будет проведена оценка ущерба.

    В результате взрыва произошел забор воды, и машинное отделение судна было затоплено, сообщил журналистам представитель компании TMS Tankers. Однако в компании пока не знают, что могло вызвать взрыв.

    По инфомрации издания с апреля судно Vilamoura дважды заходило на российские нефтяные терминалы, чтобы забрать казахстанскую нефть. Сначала судно было в российском порту Усть-Луга, а после, в мае, в терминал КТК.

    Сообщается, что за последние месяцы произошла целая серия загадочных взрывов на нефтяных танкерах, которые ранее заходили в российские порты. После этого судовладельцы начали проверять корпуса своих судов на наличие мин с помощью водолазов и специальной техники.

    В марте в Северном море, у берегов Великобритании, столкнулись нефтяной танкер и грузовое судно, начался пожар. Пострадали больше 30 человек.

    В декабре прошлого года в Керченском проливе, между территорией России и аннексированным Крымом, потерпели крушение два нефтяных танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". На борту обоих судов находились 13 и 14 членов экипажа соответственно, по меньшей мере один человек погиб.

    А в сентябре 2024 года в Красном море проходила операция по предотвращению разлива около миллиона баррелей нефти из танкера, атакованного йеменскими повстанцами-хуситами. Танкер MV Sounion под флагом Греции было брошено экипажем у берегов Омана после того, как 21 августа на него было совершено нападение.

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