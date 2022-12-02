Журналисты запечатлели долгое рукопожатие Байдена и Макрона (видео)

Джо Байден и Эмманюэль Макрон. Кадр из видео: YouTube/Fox News

Американский телеканал Fox News обратил внимание на продолжительное рукопожатие президента США Джо Байдена и прибывшего с визитом в Вашингтон лидера Франции Эмманюэля Макрона. Отрывок эфира доступен в официальном YouTube-профиле телеканала.

Ведущий Fox News Джесси Уоттерс прокомментировал момент, попавший на камеры журналистов во время недавнего совместного появления Байдена и Макрона на публике. На кадрах американский президент пожимает руку французскому коллеге и долго не отпускает ее.

"Прошлым летом Макрон обвинил Байдена в том, что тот вывел войска из Афганистана. Это стало своего рода недопониманием между США и старейшим союзником (в лице Франции - прим. ред.). А сегодня Байден схватил Макрона за руку и не отпускал ее. Просто не мог отпустить. Макрон не знал, что делать", — сказал Уоттерс.

Напомним, что несколько дней назад президент Франции прибыл с официальным визитом в Вашингтон. Отметим, что он стал первым иностранным лидером, которого принял президент Джо Байден с момента вступления в должность президента США.

Недавно обоих лидеров запечатлели за поеданием мороженого в одном из ресторанов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1999894-zhurnalisty-zapechatleli-dolgoe-rukopozhatie-baydena-i-makrona-video/