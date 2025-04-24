Самое громкое дело в истории Израиля: глава разведки против Нетаньяху

В Израиле обострилось политическое противостояние, которое, независимо от результата, уже вошло в историю: глава Общей службы безопасности «Шин-бет» (ШАБАК) Ронен Бар дает в суде показания против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Впервые в истории Израиля спецслужбы выдвигают масштабные обвинения в адрес действующего главы государства.

На этой неделе Ронен Бар рассказал под присягой, что Нетаньяху требовал от него «персональной лояльности» и подчинения лично ему, а не Верховному суду в случае конституционного кризиса.

По словам Бара, именно его отказ поддаться давлению премьер-министра, а не официальная версия правительства об «утрате доверия» стал настоящей причиной его увольнения.

Израильская пресса и эксперты называют обвинения главы спецслужбы в адрес Нетаньяху «тяжкими» и отмечают, что весомости им придает тот факт, что они выдвинуты под присягой, а значит Ронен Бар осознает, что в случае неправдивости показаний его ждет уголовная ответственность.

Что сказал Бар в суде

Выступая в суде 21 апреля Бар заявил, что, судя по всему, он не оправдал «ожидания лояльности» премьера в своих решениях, которые он, как глава «Шин-бет», принимал в ходе расследования в отношении доверенных лиц главы Израиля.

В частности, Ронен Бар отказался помочь Нетаньяху избежать дачи показаний на уголовном процессе, получившем название Катаргейт.

Противники Нетаньяху с самого начала заявляли, что травля главы «Шин-бет» связана именно с Катаргейтом - расследованием предполагаемого участия советников премьер-министра в лоббировании интересов Катара.

Кроме того, «Шин-бет» занимается расследованием ошибок властей, из-за которых стало возможным нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, признавая при этом провалы в своей собственной работе.

После выступления Ронена Бара в суде в офисе премьер-министра заявили, что именно эти провалы и оправдывают увольнение главы спецслужбы. А Биньямин Нетаньяху назвал показания Бара «ложными утверждениями».

Верховный суд попросил премьер-министра ответить на заявления главы «Шин-бет» в официальном заявлении, но на момент написания этой статьи такого заявления не поступало.

Сторонники Бара заявляют, что в свете чудовищных политических последствий, которые повлекло нападение 7 октября, правительство Нетаньяху пытается всеми способами переложить ответственность за это на кого угодно, в частности, на спецслужбы.

Хронология конфликта

Конфликт между премьер-министром и главой одной из самых засекреченных израильских спецслужб развивался за закрытыми дверями и прорвался наружу в конце марта, когда дело дошло до увольнения.

20 марта кабинет министров единогласно одобрил решение Нетаньяху уволить Бара, а уже на следующий день израильский премьер-министр объявил об этом официально.

Официальными основаниями для этого Нетаньяху назвал утрату доверия и «оперативный провал», сделавший возможным атаку ХАМАС 7 октября 2023 года.

По словам Бара, Нетаньяху не просто обвинил «Шин-бет» в плохой работе, а утверждал, что лично Бар якобы заранее знал о подготовке резни 7 октября ХАМАСом и не сообщил об этом.

В своих показаниях в суде на этой неделе Ронен Бар назвал это «ложью и клеветой».

Увольнение главы «Шин-бет» спровоцировало массовые протесты в Израиле. В Высший суд справедливости (БАГАЦ – одна из функций Верховного суда) были поданы десятки исков об отмене решения правительства.

8 апреля Верховный суд «заморозил» увольнение Ронена Бара до слушаний по делу и принятия окончательного решения.

Согласно постановлению суда, до тех пор Бар должен оставаться на своей должности, а правительство не может назначать преемника, но может вести переговоры с возможным кандидатом.

Давая показания в суде, Бар заявил, что намерен уйти с поста в любом случае и скоро объявит дату своего ухода, но решение суда по его делу, сказал он, «важнее его личных обстоятельств».