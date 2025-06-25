Власти Ирана схватили сотни человек по подозрению в шпионаже на Израиль. Пятеро уже казнены

За последние две недели, с начала ирано-израильской войны, в Иране арестовано более 700 человек, подозреваемых в связях с Израилем, сообщают иранские государственные СМИ. С минувшего воскресенья повешены пять человек, трое из них - в среду утром. Иранские власти называют их "агентами "Моссада".

"С начала атаки Израиля на Иран шпионская сеть сионистского режима в стране чрезвычайно активизировалась", - пишет иранское агентство Fars News.

Другое агентство "Мизан", специализирующееся на новостях судебной системы страны, обнародовало имена троих казненных. Это Идрис Али, Азад Шоджай и Расул Ахмад Расул.

Еще два человека - Мохаммад-Амин Махдави Шайстех и Маджид Мосайби - были казнены в минувшие воскресенье и понедельник соответственно.

По данным СМИ, все они были осуждены за "сотрудничество в пользу сионистского режима", в частности, за контрабанду оборудования, которое впоследствии использовалось для убийства неназванных высокопоставленных лиц.

Казнь в среду стала первым приговором, приведенным в исполнение, после того, как Иран и Израиль заявили о прекращении огня.

Она состоялась в городе Урмия на северо-западе Ирана, недалеко от границы с Турцией, заявили иранские судебные органы.

Тегеран регулярно объявляет об аресте и казни агентов, подозреваемых в работе на иностранные разведслужбы, включая "Моссад".

После того, как 13 июня Израиль нанес первый удар по иранским ядерным объектам, Тегеран пообещал быстрые судебные процессы над всеми, кто подозревается в сотрудничестве с врагом.

По мнению многих экспертов, после впечатляющих успехов "Моссада" на иранской территории и полного провала иранских спецслужб, свидетелем чего две недели назад стал весь мир, иранскому режиму ничего не остается, как хотя бы в чем-то продемонстрировать свой контроль над ситуацией.

Не исключено, что многие из 700 арестованных в ближайшее время станут жертвами расправы.

По данным разных правозащитных групп, включая Amnesty International, Иран занимает второе место в мире по числу ежегодных смертных казней после Китая.

Как проходят аресты

Масштаб арестов - порядка 700 человек менее чем за две недели по всей стране - говорит о том, что на поиск агентов "Моссада" помимо спецслужб брошены все возможные силы, включая добровольные военизированные формирования.

По данным Financial Times, одно из таких формирований "Басидж", например, действует в пригородах Тегерана.

Бойцы "Басиджа" контролируют дороги, устанавливают временные КПП и досматривают транспорт.

"Теперь на подъездах к городу можно увидеть контрольно-пропускные пункты, организованные "Басиджем", чего не было до этой войны с Израилем", - сказал иранский водитель в комментарии FT.

"В основном они останавливают внедорожники, фургоны и грузовики и тщательно обыскивают их на предмет взрывчатки или компонентов беспилотников", - рассказал он.

Источники FT сообщают, что арестованные - в основном граждане Ирана и Афганистана, среди них много водителей грузовиков и так же много безработных.

Власти Ирана убеждены, что агентурная сеть "Моссада" поддерживала израильские авиаудары с земли разведданными о местоположениях целей и контрабандой компонентов беспилотников, взрывчатых веществ и других инструментов для осуществления диверсий на месте.

И, судя по всему, разведданные о целях продолжают поступать. В понедельник израильские военные заявили, что нанесли удар по штаб-квартире формирования "Басидж".

Глава судебной системы Ирана Голясм-Хосейн Мохсени-Эджеи несколько дней назад призвал своих подчиненных ускорить рассмотрение дел о шпионаже.

"Это военное время, не должно быть никаких задержек. Мы не можем позволить себе тратить два или три месяца на одно дело", - сказал он помощникам в видео, опубликованном государственными СМИ.

Аналитики отмечают, что возвращение на улицы иранских городов многочисленных добровольческих отрядов, лояльных режиму, очень напоминает картину, которую можно было наблюдать в Иране в первые годы после Исламской революции 1979 года.