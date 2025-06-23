Дочь Мирзиеева возглавила администрацию президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назначил свою дочь Саиду главой администрации - об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов, передает NUR.KZ.

Он отметил, что указом президента Узбекистана были внесены изменения в структуру администрации президента - введена должность руководителя администрации.

"Указом президента Республики Узбекистан Мирзиеева Саида Шавкатовна назначена на должность руководителя администрации президента Республики Узбекистан", - написал пресс-секретарь.

Отметим, что в 2023 году Шавкат Мирзиеев также утвердил обновленный состав своей администрации. Его старшая дочь Саида Мирзиеева назначена помощником президента.

В ноябре 2022 года дочь главы Узбекистана Саида Мирзиеева была назначена на должность заведующей сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата администрации президента.

А еще в 2020 году она ушла в отставку с должности заместителя АИМК, а следом за ней свой пост покинул и ее шеф.

В августе прошлого года еще одна дочь президента Узбекистана Шахноза Мирзиеева избрана на должность первого заместителя председателя Национального паралимпийского комитета страны