Дочь Мирзиеева возглавила администрацию президента Узбекистана
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назначил свою дочь Саиду главой администрации - об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов, передает NUR.KZ.
Он отметил, что указом президента Узбекистана были внесены изменения в структуру администрации президента - введена должность руководителя администрации.
"Указом президента Республики Узбекистан Мирзиеева Саида Шавкатовна назначена на должность руководителя администрации президента Республики Узбекистан", - написал пресс-секретарь.
Отметим, что в 2023 году Шавкат Мирзиеев также утвердил обновленный состав своей администрации. Его старшая дочь Саида Мирзиеева назначена помощником президента.
В ноябре 2022 года дочь главы Узбекистана Саида Мирзиеева была назначена на должность заведующей сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата администрации президента.
А еще в 2020 году она ушла в отставку с должности заместителя АИМК, а следом за ней свой пост покинул и ее шеф.
В августе прошлого года еще одна дочь президента Узбекистана Шахноза Мирзиеева избрана на должность первого заместителя председателя Национального паралимпийского комитета страны
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2258679-doch-mirzieeva-vozglavila-administraciyu-prezidenta-uzbekistana/
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