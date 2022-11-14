Старшая дочь Мирзиеева получила должность в администрации президента

Саида Мирзиеева. Фото: t.me/Press_Secretary_Uz

Дочь главы Узбекистана Саида Мирзиеева была назначена на должность заведующей сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата администрации президента. Об этом говорится в официальном Telegram-канале пресс-секретаря президента Узбекистана Шерзода Асадова.

Как сообщил Асадов, этот новообразованный сектор входит в структуру системы заместителя руководителя администрации, ответственного за изучение общественного мнения и информационную политику.

Также подчеркивается, что Саида Мирзиеева будет контролировать ход исполнения реформ в социальной сфере, в области культуры и образования.

Старшая дочь главы Узбекистана является выпускницей Университета мировой экономики и дипломатии, магистром Ташкентского государственного юридического университета и Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидатом экономических наук.

В 2019-2020 годах она занимала должность заместителя директора агентства по информации и массовым коммуникациям при администрации президента, с 2022 года до этого назначения – должность заместителя председателя попечительского совета фонда поддержки и развития национальных масс-медиа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1997156-starshaya-doch-mirzieeva-poluchila-dolzhnost-v-administratsii-prezidenta/