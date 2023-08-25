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Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева стала его помощником

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Саида Мирзиеева
Саида Мирзиеева. Фото: t.me/Press_Secretary_Uz

Шавкат Мирзиеев утвердил обновленный состав своей администрации. Его старшая дочь Саида Мирзиеева назначена помощником президента, сообщает пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов в Telegram-канале.

"Соответствующими указами президента Республики Узбекистан Мирзиеева Саида Шавкатовна назначена на должность помощника президента Республики Узбекистан", – говорится в публикации.

Напомним, что в ноябре прошлого года дочь главы Узбекистана Саида Мирзиеева была назначена на должность заведующей сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата администрации президента.

А еще в 2020 году она ушла в отставку с должности заместителя АИМК, а следом за ней свой пост покинул и ее шеф.

Старшая дочь главы Узбекистана является выпускницей Университета мировой экономики и дипломатии, магистром Ташкентского государственного юридического университета и Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидатом экономических наук.

В 2019-2020 годах она занимала должность заместителя директора агентства по информации и массовым коммуникациям при администрации президента, с 2022 года до этого назначения – должность заместителя председателя попечительского совета фонда поддержки и развития национальных масс-медиа.

Также добавим, что по информации на сайте узбекского лидера, Шавкат Мирзиеев занимает пост президента Узбекистана с 2016 года. На прошедших в июле досрочных выборах президента он был переизбран на еще один срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2034034-doch-prezidenta-uzbekistana-saida-mirzieeva-stala-ego-pomoschnikom/

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