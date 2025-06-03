Ожидавшие гуманитарной помощи жители Хан-Юниса попали под огонь. ЦАХАЛ подтвердил стрельбу по "подозрительным" людям

Израильские военные открыли огонь в городе Рафах на юге сектора Газа возле пункта раздачи помощи Гуманитарного фонда Газы (GHF). Минздрав анклава, контролируемый ХАМАС, сообщает о 27 погибших. Армия обороны Израиля заявила, что военные стреляли по подозрительным людям, которые не отреагировали на предупредительные выстрелы.

Представитель службы гражданской обороны сектора Газа Махмуд Бассал утверждает, что израильские военные открыли огонь из танков и беспилотников по палестинцам, которые ожидали гуманитарной помощи.

Это примерно то же место, где в воскресенье, как утверждало контролируемое ХАМАС министерство здравоохранения, 31 человек погиб и около 200 получили ранения в результате израильского огня.

ЦАХАЛ тогда отрицал, что военные стреляли по палестинцам, признавая при этом, что солдаты открыли предупредительный огонь, когда почувствовали угрозу со стороны приближавшихся к ним людей.

Сейчас Армия обороны Израиля заявила, что военные открыли огонь после того, как обнаружили "подозреваемых" на расстоянии примерно полкилометра от пункта раздачи помощи.

Как следует из заявления, сначала был предупредительный огонь, а после того, как вызывавшие опасения люди продолжали приближаться, "были произведены дополнительные выстрелы рядом с несколькими отдельными подозреваемыми, которые двигались к военным".

Армия обороны Израиля также заявила, что ей известно о сообщениях о жертвах, "подробности инцидента выясняются".

Министерство здравоохранения анклава, которым управляет ХАМАС, сообщает о 24 погибших и десятках раненых в результате нового инцидента.

Представитель гражданской обороны Бассал рассказал корреспонденту Би-би-си в Газе Рушди Абуалуфу, что большинство убитых и раненых в центре распределения помощи в Рафахе попали под огонь из танков, вертолетов и квадрокоптеров.

Бассал подтвердил, что инцидент произошел в нескольких сотнях метров от помещения гуманитарного фонда Газы, а не около самого центра.

Директор больницы "Насер" ​​в Хан-Юнисе заявил, что 24 человека погибли и 37 получили ранения "в результате того, что израильские силы открыли огонь по толпам мирных жителей". По его словам, большинство пострадавших поступили в больницу огнестрельными ранениями.

По данным ЦАХАЛ, в то время как толпы палестинцев направлялись к пункту распределения помощи в Рафахе по организованным маршрутам, войска заметили нескольких подозрительных человек, приближающихся к военным и при этом отклоняющихся от заранее утвержденного маршрута, примерно в полукилометре от комплекса по раздачи помощи, пишет Times of Israel.

"Неприемлемо и бесчеловечно"

Гуманитарный фонд Газы, созданный по инициативе США и Израиля и отвечающий за распределение помощи, сообщает, что помощь была выдана утром во вторник без инцидентов, отмечает издание.

Армия обороны Израиля заявляет, что позволяет фонду действовать "независимо, чтобы распределять помощь среди жителей Газы и не допускать ее попадания в террористическую организацию ХАМАС".

"Военнослужащие Армии обороны Израиля не препятствуют прибытию жителей Газы в пункты распределения. Стрельба велась примерно в полукилометре от пункта распределения, по отдельным подозреваемым, приближавшимся к военным таким образом, что это представляло для них угрозу", - настаивает ЦАХАЛ.

В понедельник глава Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Волкер Тюрк в интервью Би-би-си заявил, что доставка гуманитарной помощи в этот район носит "дегуманизирующий" и "неприемлемый" характер.

"Я не могу поверить, что гуманитарная помощь доставляется в таких условиях. Это неприемлемо, это бесчеловечно, и я действительно надеюсь, что будет переосмыслена абсолютная необходимость быстрого доставки гуманитарной помощи, но не через существующую систему", - сказал он.

Гуманитарный фонд Газы ранее отвергал сообщения о хаосе и стрельбе вокруг своих пунктов.

Объекты GHF охраняют частные американские вооруженные охранники. Фонд рассчитывает занять место главного поставщика гуманитарной помощи в Газе, вытеснив с этой роли институты ООН. ООН и многие гуманитарные организации отказались сотрудничать с GHF, заявив, что планы фонда противоречат гуманитарным принципам.

Израиль утверждает, что ХАМАС разворовывает поставляемую в Газу гуманитарную помощь, и поэтому требуется новый механизм ее распределения. Группировка отрицает эти обвинения.

Переговоры снова буксуют

В выходные ХАМАС опубликовал развернутый ответ на предложение спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о прекращении огня в секторе Газа на 60 дней, на которое Израиль официально согласился в субботу.

Группировка согласилась освободить 10 живых израильтян и передать тела 18 умерших заложников в обмен на освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем. ХАМАС выдвинул и собственные условия: постоянное прекращение огня, полный вывод израильских войск из Газы и гарантии непрерывного потока гуманитарной помощи. Ничего из этого в предложении Уиткоффа не было.

Уиткофф написал в соцсети X, что условия ХАМАС "совершенно неприемлемы и лишь отбрасывают нас назад". Однако он предположил, что переговоры по деталям перемирия могут "начаться немедленно на следующей неделе", если группировка смягчит свою позицию.

Затем группировка заявила, что готова "немедленно начать раунд непрямых переговоров для достижения соглашения по спорным вопросам". Но снова с оговоркой: эти переговоры должны привести "к постоянному прекращению огня и полному выводу оккупационных сил".

Требование ХАМАС вызвало привычную реакцию со стороны Израиля. "Ответ ХАМАС совершенно неприемлем и является шагом назад", - заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в своем заявлении.

Египет и Катар заявили в совместном заявлении, что продолжают усилия по преодолению разногласий и достижению прекращения огня.

Однако аналитики отмечают, что прорыв в переговорах вряд ли возможен до тех пор, пока одна из сторон не откажется от установленных ею в начале переговоров "красных линий": Израиль требует разоружения ХАМАС и изгнания его лидеров, группировка настаивает на полном выводе израильских войск из сектора и постоянного перемирия.