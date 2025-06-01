ХАМАС согласился на предложение США освободить 10 живых заложников, но выдвинул свои условия. Уиткофф и Нетаньяху назвали их неприемлемыми

Палестинская группировка ХАМАС опубликовала развернутый ответ на американское предложение о прекращении огня в секторе Газа на 60 дней. Она согласилась освободить 10 живых израильтян и передать тела 18 умерших заложников в обмен на освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем. Однако встречные условия группировки посланник президента США Стив Уиткофф назвал неприемлемыми, в правительстве Израиля их также отвергли.

Параметры обмена содержались в предложении Уиткоффа. Израиль согласился на них, впервые подтвердив это официально в субботу.

Однако ХАМАС выдвинул и собственные, давно знакомые условия: постоянное прекращение огня, полный вывод израильских войск из Газы и гарантии непрерывного потока гуманитарной помощи. Ничего из этого Уиткофф не предлагал.

Таким образом, ответ ХАМАС нельзя расценивать ни как четкий отказ от предложения Уиткоффа, ни как однозначное его принятие, отмечает корреспондентка Би-би-си Барбара Плетт Ашер.

Через некоторое время Уиткофф написал в сети X, что условия ХАМАС «совершенно неприемлемы и лишь отбрасывают нас назад».

«ХАМАС следует принять рамочное предложение, которое мы выдвинули как основу для непрямых переговоров, которые мы можем немедленно начать уже на будущей неделе. Это единственный способ, которым мы можем закрыть сделку по 60-дневному прекращению огня в ближайшие дни, что позволит половине живых заложников и половине тех, кого в живых уже нет, вернуться к своим семьям, а нам это позволит на непрямых переговорах начать добросовестные и содержательные обсуждения, чтобы попытаться достичь постоянного прекращения огня», — написал Уиткофф.

Вслед за Уиткоффом и с прямыми отсылками к его посту свое заявление выпустила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В нем ответ ХАМАС трактовался как отказ.

«В то время как Израиль согласился на обновленную схему Уиткоффа ради освобождения наших заложников, ХАМАС продолжает придерживаться своего отказа. Как сказал специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, ответ ХАМАС неприемлем и отбрасывает ситуацию назад. Израиль продолжит свои действия по возвращению заложников и разгрому ХАМАС», — говорилось в заявлении.

В ХАМАС на это заявили, что не отвергали предложение США, как это интерпретирует Израиль.

Как заявил агентству Reuters высокопоставленный представитель группировки Басем Наим, реакция Израиля была несовместима с существующими договоренностями сторон.

Самого Виткоффа Наим обвинил в несправедливости и «полной предвзятости», уточнив, что американский посланник выступает с произраильских позиций.