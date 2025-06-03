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Стармер объявил о переходе Великобритании в режим готовности к войне

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Кир Стармер
Кир Стармер. Фото: Pool/Getty Images

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время презентации Стратегического оборонного обзора его правительства заявил, что страна переходит в режим готовности к войне, пишет Sky News.

Это произойдет в рамках новой оборонной стратегии. Издание пишет о трех ключевых изменениях в политике страны в плане обороны.

  • Первое изменение - это переход к боевой готовности как главной цели вооруженных сил.
  • Второе изменение предусматривает постоянную ориентацию оборонной политики на укрепление НАТО.
  • Третье - внедрение инноваций в вооруженных силах с высокой скоростью, соответствующей требованиям военного времени.

Он обещает создать рабочие места и обеспечить экономический рост по всей Великобритании в процессе внедрения этих инноваций.

Премьер-министр объявил о строительстве как минимум шести новых заводов по производству боеприпасов, постройке до 12 новых ударных подводных лодок, также обещает построить в Великобритании новое оружие дальнего радиуса действия, а также инвестировать в противовоздушную и противоракетную оборону.

Стармер обещает строить новую подводную лодку каждые 18 месяцев.

Помимо этого, Великобритания инвестирует 15 млрд фунтов стерлингов в обеспечение ядерного сдерживания.

"Каждая часть общества, каждый гражданин этой страны должен сыграть свою роль, потому что мы должны признать, что ситуация изменилась. Угроза, стоящая перед Великобританией, более серьезная, более непосредственная и более непредсказуемая, чем когда-либо со времен холодной войны", - цитирует издание британского премьера.

По словам авторов, политик указал на конфликт в Украине.

Отметим, недавно британские власти объявили о создании нового армейского подразделения — киберкомандования, которое займется защитой страны от нападений хакеров, а также помощью британским военным в самостоятельной организации подобных атак.

Ранее британские власти обвинили российские разведкорабли в сборе информации о критической инфраструктуре королевства — газопроводах, нефтяных трубах и телекоммуникационных кабелях. Политики боятся, что следующим шагом Москвы станут диверсии в британских водах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2251659-starmer-obyavil-o-perehode-velikobritanii-v-rezhim-gotovnosti-k-voyne/