"Теперь оружие войны — клавиатура". Британия потратит 1 млрд фунтов на модернизацию кибервойск

Британские власти объявили о создании нового армейского подразделения — киберкомандования, которое займется защитой страны от нападений хакеров, а также помощью британским военным в самостоятельной организации подобных атак.

На войне XXI века клавиатура компьютера может стать полноценным и очень опасным оружием, предупредил министр обороны Великобритании Джон Хили: с ее помощью противник может нанести экономике страны урон ничуть не меньший (а то и более масштабный), чем прицельным ударом артиллерии.

Только за последние два года британским властям пришлось разбираться примерно с 90 тыс. кибератак, так или иначе связанных с иностранными спецслужбами, уточнил министр — в первую очередь речь идет о хакерах из России и Китая.

Первым делом новое киберкомандование займется масштабной модернизацией систем наведения и координации армейских подразделений при помощи технологий на основе искусственного интеллекта (AI), основная задача которых — ускорить принятие решений на поле боя.

Только на их разработку в британском бюджете предусмотрен 1 млрд фунтов (1,3 млрд долларов) из почти 60 млрд, которые в текущем году планируется потратить на оборону в целом.

Необходимость назревшей модернизации стала очевидна в ходе наблюдения за российским вторжением в Украину, где аналогичные AI-технологии (и соответствующее ПО) сейчас активно используют ВСУ — для ускорения обнаружения и поражения российских военных объектов.

Предполагается, что создаваемая структура будет также играть ведущую роль на радиоэлектронном фронте — от координации усилий по перехвату коммуникаций противника до глушения беспилотников.

Обо всех этих амбициозных планах Джон Хили рассказал журналистам в ходе визита в Коршэм, где располагается штаб-квартира британских кибернетических войск.

Именно этому подразделению, по словам министра, посвящена основная часть его доклада по итогам Стратегического оборонного обзора (СОО), полный текст которого должен быть опубликован в понедельник 2 июня.

Документ, который Хили гордо назвал «первым в своем роде», был заказан уже правительством лейбористов — вскоре после их победы на прошлогодних выборах.

Выводы СОО повлияют на основные приоритеты дополнительного бюджетного финансирования — ведь расходы на оборону правительство обещало довести до 2,5% ВВП уже к апрелю 2027 года.

Впрочем, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призывает союзников довести расходы на оборону по меньшей мере до 3,5% от ВВП.

В феврале премьер-министр Кир Стармер заверил британцев, что увеличивать военные расходы планируется не за счет сокращения социальной помощи населению, а исключительно за счет перераспределения трат, уже заложенных в бюджет для помощи зарубежным странам.

Теперь стало понятно, как именно правительство хочет потратить дополнительные ассигнования. Они пойдут на создание новой цифровой сети указания целей, которая будет обеспечивать военным на земле оперативное получение всей необходимой им информации сразу — со спутников, самолетов и беспилотников.

Как показывает опыт украинской войны, это существенно ускоряет как обнаружение военных объектов противника, так и оперативное реагирование на обнаруженную угрозу.

В Коршэме, впрочем, основное внимание министр обороны уделил участившимся в последнее время кибернападениям из-за рубежа. По словам экспертов, растет не только частота хакерских атак, но и уровень их изощренности.

Например, недавно сотрудники кибернетических войск помогли выявить и заблокировать вредоносную программу, отправленную британским военнослужащим, недавно вернувшимся из зарубежной командировки.

По словам командования, источник вредоносного ПО британским спецслужбам хорошо известен, и находится он на территории России.

Представители оборонного ведомства также подтвердили, что британские военные проводят и свои собственные наступательные кибератаки. Хили назвал это свидетельством того, как сильно изменился в последнее время сам характер военных действий.

«Теперь оружие войны — клавиатура, и мы должны принимать это в расчет и как-то реагировать», — резюмировал он.