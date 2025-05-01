"Война в серой зоне". Как Британия готовится к потенциальным диверсиям со стороны России

Британские власти обвиняют российские разведкорабли в сборе информации о критической инфраструктуре королевства — газопроводах, нефтяных трубах и телекоммуникационных кабелях. Политики боятся, что следующим шагом Москвы станут диверсии в британских водах. Би-би-си разбиралась, как страна готовится к эскалации противостояния с Россией.

В апреле на первой полосе Sunday Times вышло расследование под заголовком «Секретная война России в британских водах». В нем утверждалось, что российская разведка изучает британскую подводную инфраструктуру и может перейти к актам саботажа. Times также писала, что британские военные имеют доказательства того, что суперъяхты российских олигархов используются для шпионажа.

В статье говорилось, что шпионские устройства были установлены вдоль побережья Шотландии, в том числе на подводных секциях ветряных электростанций, и что их цель — определить местонахождение подводных лодок типа Vanguard, несущих ядерный арсенал Великобритании. Все источники в статье — анонимные. Британское военное ведомство не подтверждало эту информацию.

«Это доказательство того, что мы ведем с Россией войну в серой зоне», — отреагировал на публикацию Тобиас Эллвуд, бывший замминистра обороны Британии. Эллвуд заявил, что Россия также разместила у британских берегов платформы, от которых могут подзаряжаться сверхмалые подлодки, собирающие информацию о подводных кабелях или потенциально готовящие диверсии.

С начала 2025 года материалы об активности российских кораблей вблизи британских берегов не сходят с первых страниц местных газет. «Как Путин может устроить блэкаут Британии», — с таким заголовком выходил таблоид Daily Mail. Это же издание опубликовало список из 29 вещей, необходимых в наборе для выживания «на случай российской атаки».

Подобные страхи основаны на зависимости Британии от подводной инфраструктуры: кроме телекоммуникационных кабелей, около 20% всех поставок газа в королевство приходятся на газопровод Лангелед, связывающий остров с Норвегией. А с Данией его соединяет Viking Link, самый длинный в мире подводный силовой кабель.

Британия — практически единственная страна, чья критическая инфраструктура настолько тесно связана с береговой линией или морем. Весь природный газ поступает в Британию через море: либо через трубопроводы, либо на кораблях, везущих сжиженный природный газ (СПГ), напоминает Джулиан Брейзер, сотрудник Королевского института оборонных исследований (RUSI) в Лондоне. Большинство источников электричества также связаны с береговой линией или морем, и даже британские атомные электростанции расположены в прибрежных районах, потому что их система охлаждения зависит от моря.

Брейзер пишет, что британские вооруженные силы не смогут ликвидировать все аварии, если дюжина старых танкеров решит одновременно тащить свои якоря по морскому днув британских водах. И если небольшая лодка, — например, яхта — сбросит мину на подходе к порту и под вопрос встанет безопасность всех британских портов, «минные охотники» Королевского ВМФ могут быть быстро перегружены.

Игры подлодок и морской спецназ

Пристальное внимание к российским кораблям в британских водах связано с недавними инцидентами в Балтийском море. За последние полтора года кабели, проходящие по дну Балтики, были повреждены трижды.

Причастность Москвы к этому не доказана. Нефтяной танкер Eagle S, задевший своим якорем силовой кабель в Финском заливе, соединяющий Финляндию и Эстонию, зарегистрирован на Островах Кука и принадлежит компании из Дубая. Однако его связывают с российским «теневым флотом», и британский министр обороны Джон Хили процитировал эту оценку в парламенте. Теневым флотом называют старые танкеры, оформленные на компании-посредники и используемые Россией для обхода санкций.

«Наши системы электроснабжения, интернет, телекоммуникации и газовый сектор все больше зависят от подводной инфраструктуры. Русские знают это, они знают, что нас беспокоит этот вопрос, и они знают, что все связанное с этим будет освещаться в газетах», — отметил в разговоре с Русской службой Би-би-си сотрудник Министерства обороны Британии, говоривший на условиях анонимности. Он предположил, что психологическое давление на население и политиков — одна из целей возросшей российской активности.

«Наши подлодки всегда играли в игры друг с другом в Северном море, это продолжается со времен холодной войны. Что изменилось с тех пор — это растущее значение подводной инфраструктуры», — добавил военный.

Выступая в парламенте, министр обороны Хили обратился к российскому лидеру: «Я хотел бы передать президенту Путину: мы видим вас, мы знаем, что вы делаете, и мы, не колеблясь, предпримем решительные меры для защиты нашей страны». Политик комментировал повторяющиеся визиты российского океанографического исследовательского судна «Янтарь» в британские воды — в январе оно было замечено в проливе Ла-Манш в непосредственной близости от критически важной подводной инфраструктуры. В ответ на появление «Янтаря» вблизи него всплыла подводная лодка королевского ВМФ, а в сопровождение к нему отправились фрегат HMS Somerset и патрульное судно HMS Tyne.

«Военные корабли выглядят [...] очень грозными для широкой публики, но важно отметить, что часто речь идет о транзите торговых судов в сопровождении российских военных кораблей, что не имеет никакого отношения к шпионажу и не является угрозой для Британии», — отмечает Джеймс Дроксфорд, основатель консалтинговой компании Droxford Maritime и офицер военно-морской разведки в отставке.

В первую очередь обращать внимание стоит на исследовательские корабли «Янтарь» и «Евгений Горигледжан», отметил Дроксфорд в разговоре с Русской службой Би-би-си. Они считаются частью Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Военно-морского флота России.

ГУГИ занимается исследованием морского дна и спасательными операциями, и этому же посвящена формальная миссия «Янтаря» и «Евгения Горигледжана» — исследование и океанографическая съемка дна Мирового океана, поиск затонувших объектов на больших глубинах, экологический мониторинг и спасательные операции. Однако западные эксперты называют ГУГИ «морским спецназом» России, а «Янтарь» и «Евгений Горигледжан» считают кораблями-шпионами. Аббревиатура GUGI стала часто появляться в англоязычной прессе, как некогда GRU.

«Это российский разведывательный корабль, используемый для сбора разведданных и съемки критически важной подводной инфраструктуры Великобритании», — говорил о «Янтаре» британский министр обороны.

Дроксфорд обратил внимание на то, что на борту «Янтаря» мог находиться контр-адмирал Александр Коновалов, командир 29-й бригады подводных лодок специального назначения (подразделение ГУГИ, отвечающее за глубоководные станции).

Споры об уровне российской угрозы

Дроксфорд считает, что визиты шпионских кораблей в британские воды — признак того, что «Россия ведет себя воинственно и действует демонстративно». Но разговоры о гибридной войне или «войне в серой зоне» он считает преувеличением.

«Я не считаю, что в области подводной инфраструктуры Россия ведет войну в серой зоне против Британии. Я не вижу доказательств этого», — говорит он.

Дроксфорд скептически отнесся к информации о том, что российские торговые корабли устанавливают подслушивающие устройства для слежки за военным подлодками. Эксперт указал на фотографов, специализирующихся на съемках британского ВМФ и публикующих фото в открытом доступе. Геолокация их снимков с помощью спутниковых технологий — гораздо более простой способ слежки, чем установка акустических датчиков на турбины.

Заявления об использовании суперъяхт олигархов для разведки Дроксфорд назвал надуманными. Что же касается сбора информации о подводной инфраструктуре, эксперт напомнил о том, что российские исследовательские корабли раньше работали в европейских водах по заказу западных компаний, так что у России есть хорошее представление о топографии дна литоральной (приливно-отливной) зоны и континентального шельфа Европы. Еще в 2019 году дочерняя компания государственной «Росгеологии» проводила 3D-съемку британского шельфа Северного моря.

В интервью ведущей Би-би-си Лоре Кунсберг российский посол в Британии Андрей Келин не стал отрицать активность российского флота в британских водах.

«Я не буду отрицать это, но мне интересно, неужели нам и правда нужно следить за всеми британским подлодками с их очень старыми, устаревшими ядерным боеголовками? — сказал Келин. — Все эти угрозы крайне преувеличены».

«Я отрицаю существование угроз для Соединенного Королевства. Эта угроза была придумана, нет абсолютно никакой угрозы Британии со стороны России», — добавил посол.

Кунсберг в ответ напомнила Келину об отравлениях в Солсбери. Российские дипломаты так же категорично отрицали участие Кремля, но в итоге расследование Bellingcat доказало связь подозреваемых с российской военной разведкой.

Но профессор Марк Галеотти, ведущий британский специалист по российской политике, предлагает не бояться диверсии в ближайшем будущем, а воспринимать российскую активность в британских водах как «сочетание планирования на случай непредвиденных обстоятельств и политической войны».

Галеотти считает, что российские спецслужбы собирают разведданные и хотят, чтобы Запад знал, что они это делают.

«Если ситуация обострится, россияне хотят быть в состоянии атаковать целый ряд западных объектов, включая наши коммуникационные и энергетические инфраструктуры», — предполагает Галеотти.

Сейчас группа выбранных британским правительством, но независимых от него экспертов готовит Стратегический обзор политики в области обороны.

Безопасности критической подводной инфраструктуры будет уделено отдельное место в обзоре, наравне с вопросами о том, как Британия может защищать себя от современных угроз и как наиболее эффективно должны использоваться ее вооруженные силы и ядерный арсенал.

Новые корабли и первоапрельский юмор

«Один из приоритетов [британского] флота прямо сейчас — беспилотные аппараты для борьбы с подлодками», — сказал в разговоре с Би-би-си сотрудник британского Министерства обороны. Сейчас на рассмотрении находится программа «Атлантический бастион», которая предусматривает создание целого флота воздушных, надводных и подводных аппаратов и размещение датчиков для охраны британских вод.

В октябре 2023 года ряды Королевского вспомогательного флота Великобритании (RFA) пополнило исследовательское судно «Протей» (Proteus). Построенное в Норвегии как гражданское глубоководное судно морской поддержки, оно было куплено за 70 млн фунтов (около 7 млрд рублей) и поставлено на службу вспомогательному флоту, который выполняет тыловые задачи и где служат в основном гражданские специалисты. «Протей» оснащен дистанционно управляемыми подводными аппаратами для наблюдения за подводной инфраструктурой и для работ на морском дне.

Бывший замминистра обороны Тобиас Эллвуд заявил в интервью Guardian, что одного «Протея» недостаточно и что «нам нужно еще полдюжины таких кораблей, если не больше».

Но Дроксфорд считает, что масштабное расширение этого класса кораблей не поможет борьбе с саботажем и диверсиями. Он считает, что «Протей» — хорошее средство для расследования инцидентов, но не для предотвращения гибридных угроз. «Он способен работать на глубине до 4000 метров, чего раньше не было у британского флота. Он может опускаться и отправлять подводные аппараты для исследования кабелей после инцидента, чтобы разобраться, что произошло. Но это не предотвращение, не так ли?»

В качестве примера эффективных действий он назвал арест властями Финляндии нефтяного танкера Eagle S, чей якорь повредил электропровод в Финском заливе. Эксперт обратил внимание на скорость, с которой финские власти отреагировали на инцидент — танкер был задержан уже на следующий день после повреждения кабеля. Он считает, что это означает, что центры сетевых операций для этих кабелей находятся на прямой связи с финскими правоохранителями.

После этого случая Объединенные экспедиционные силы (ОЭС) — коалиция десяти североевропейских стран во главе с Британией — активировали систему мониторинга для обнаружения потенциальных угроз подводной инфраструктуре в Балтийском и Северном морях, проливах Каттегат и Ла-Манш. Она использует искусственный интеллект и предупреждает о приближении судов, считающихся частью российского теневого флота — британские власти считают, что он может насчитывать больше 600 кораблей. Оперативный штаб ОЭС находится в Нортвуде на северо-востоке Лондона.

Наконец, 1 апреля на сайте российского государственного издания RT появилась новость о том, что из-за российской угрозы в Британии решили построить новый авианосец HMS Prince Andrew. Корабль, названный в честь связанного с педофильским скандалом принца, обойдется в 987,6 млрд фунтов, сообщало RT со ссылкой на британское оборонное издание UK Defence Journal.

Новостники российского сайта не обратили внимания на подпись внизу страницы: «Поздравления, и спасибо, что прочли статью целиком: это просто первоапрельская шутка». RT удалило статью и выпустило опровержение.