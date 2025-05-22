Военные Израиля обстреляли дипломатов других стран: на Западе осудили действия ЦАХАЛ

Израильские военные совершили предупредительные выстрелы по делегации дипломатов недалеко от лагеря беженцев Дженин, что вызвало быстрое международное осуждение, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, предупредительные выстрелы были совершены по большой делегации европейских и арабских дипломатов, находившихся с официальным визитом недалеко от лагеря беженцев Дженин на оккупированном Западном берегу.

Сообщается, что делегации из более чем 20 стран, включая Великобританию, Францию, Канаду и другие, находились с официальной миссией, чтобы ознакомиться с гуманитарной ситуацией вокруг осажденного лагеря.

Видеозапись инцидента показывает, как израильские солдаты стреляют в делегацию, когда она отходит от ворот, блокирующих дорогу. На видео слышно не менее семи выстрелов. Кроме того, один из членов делегации предупредил группу находиться ближе к стене.

"Министерство возлагает на израильское оккупационное правительство полную и прямую ответственность за это преступное нападение и подтверждает, что такие действия не останутся безнаказанными", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Палестины.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что было начато предварительное расследование, как только стало ясно, что группа является дипломатической делегацией.

"Делегация отклонилась от утвержденного маршрута и вошла в зону, где им не разрешалось находиться. Солдаты, действующие в этой зоне, открыли предупредительные выстрелы, чтобы отдалить их", - заявили в Израиле.

Также Израиль заявил, что свяжется с делегациями по поводу результатов предварительного расследования и "сожалеет о причиненных неудобствах".

При этом Роланд Фридрих, директор Агентства ООН по оказанию помощи и организации работ на Западном берегу, опроверг версию событий, представленную израильскими военными, заявив, что их объяснения "не в полной мере отражают серьезность события".

"Этот инцидент является суровым напоминанием о небрежном применении чрезмерной силы, регулярно применяемой израильскими силами безопасности на Западном берегу, часто со смертельными последствиями. Это вызывает серьезную обеспокоенность по поводу того, как правила ведения боевых действий применяются к безоружным гражданским лицам", - сказал Фридрих.

Кая Каллас, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам, заявила после инцидента, что "любые угрозы жизни дипломатов неприемлемы".

"Мы определенно призываем Израиль расследовать этот инцидент, а также привлечь к ответственности виновных", - заявила Каллас.

Также сообщается, что министерства иностранных дел Италии, Испании, Франции, Канады вызвали послов Израиля для официальных разъяснений. Так, премьер-министр Канады Марк Карни заявил на пресс-конференции в Оттаве, что Канада ожидает полного и немедленного объяснения произошедшего.

"Это совершенно неприемлемо. Это лишь некоторые из многих вещей, которые совершенно неприемлемы и происходят в регионе", - сказал он.

Множество официальных лиц из других европейских стран осудили стрельбу, включая представителей Ирландии, Бельгии, Словении, Португалии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Дании и Великобритании.

Кроме того, министерства иностранных дел таких стран, как Иордания, Египет, Турция и Катар, также решительно осудили инцидент.

"Эта атака, которая поставила под угрозу жизни дипломатов, является еще одной демонстрацией систематического пренебрежения Израилем международного права и прав человека", - заявило министерство иностранных дел Турции.

Несколько дней назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль возьмет под свой контроль весь сектор Газа, чтобы не дать ХАМАС разграбить поставляемую в анклав гуманитарную помощь.

Ранее Израиль заявил, что разрешит ввоз ограниченного количества продовольствия на территорию, положив конец блокаде, продолжающейся с марта и, как утверждают работники гуманитарных организаций и ООН, поставившей Газу на грань голода.

А накануне стало известно, что США получили новые разведданные, свидетельствующие о том, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам.