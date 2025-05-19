Израиль разрешит доставку "минимально необходимого" продовольствия в Газу — но возьмет сектор под полный контроль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль возьмет под свой контроль весь сектор Газа, чтобы не дать ХАМАС разграбить поставляемую в анклав гуманитарную помощь. Ранее Израиль заявил, что разрешит ввоз ограниченного количества продовольствия на территорию, положив конец блокаде, продолжающейся с марта и, как утверждают работники гуманитарных организаций и ООН, поставившей Газу на грань голода.

«Два миллиона человек голодают», в то время как «тонны продовольствия заблокированы на границе, всего в нескольких минутах ходьбы, — заявил в понедельник Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. — Риск голода в Газе растет из-за преднамеренного удержания гуманитарной помощи».

Нетаньяху заявил, что его решение разрешить ввоз в Газу «минимально необходимого» количества продовольствия после 11 недель блокады было принято под давлением союзников.

«По рекомендации Армии обороны Израиля и исходя из оперативной необходимости расширить интенсивные боевые действия для разгрома ХАМАС, Израиль введет в сектор Газа базовый объем продовольствия, чтобы не допустить развития голода в секторе Газа», — цитирует израильская Haaretz слова премьер-министра, сказанные накануне.

Нетаньяху добавил, что Израиль «будет работать над тем, чтобы лишить ХАМАС возможности контролировать распределение гуманитарной помощи».

В видео, опубликованном в его телеграм-канале, Нетаньяху заявил, что с самого начала войны в Газе Израилю было необходимо предотвратить голод «как с практической, так и с дипломатической точки зрения».

«Проще говоря, другие не поддержат нас, мы не сможем выполнить миссию победы, — сказал он. — Поэтому мы решили оказывать минимальную гуманитарную помощь во время войны. Мы продвигались вперед, используя этот подход, и, конечно, обнаружили, что ХАМАС грабит часть этой помощи. Поэтому мы прекратили гуманитарную помощь».

Новостной сайт Ynet сообщил, что решение было принято без голосования в кабинете министров, чего требовали некоторые министры, и под сильным давлением США.

Ynet со ссылкой на анонимный высокопоставленный источник сообщил, что этот шаг является «временной мерой на срок около недели до завершения создания центров распределения, большинство из которых будут находиться в южной части сектора Газа под контролем израильских сил обороны и будут управляться американскими гражданскими компаниями».

Некоторым членам кабинета Нетаньяху это решение ожидаемо не понравилось.

Ультраправый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир написал в посте в соцсети X: «Г-н премьер-министр, наши заложники не получают гуманитарной помощи!»

Как передает служба мониторинга Би-би-си, не только правые, но и мейнстримовые израильские СМИ в основном ставят под сомнение масштабы голода в секторе Газа, обвиняя ХАМАС в нехватке продовольствия в анклаве.

Правый телеканал Channel 14 News, известный своим благосклонным отношением к Нетаньяху, заявил, что этот шаг «усилит террористов».

В последние недели гости Channel 14, в том числе депутаты из партии Нетаньяху «Ликуд», призывали морить голодом палестинцев в Газе.

Ультраправый министр финансов Израиля Бецалель Смотрич провел утром в понедельник пресс-конференцию, на которой отметил, что небольшое количество продовольствия, поступающее в сектор, не дойдет до ХАМАС.

«До населения дойдет самый минимум — просто для того, чтобы мир не остановил нас и не обвинил в военных преступлениях, — сказал Смотрич. — В ближайшие дни поступит очень немного: несколько пекарен, раздающих людям хлеб, и общественные кухни, предоставляющие одну ежедневную порцию готовой пищи».

Гражданские лица, по его словам, получат кусок хлеба и тарелку еды — «и все».

По словам Смотрича, израильские военные «уничтожают все, что осталось от сектора», а сам сектор Газа он назвал «одним большим террористическим городом».

Тем временем ЦАХАЛ продолжает активные операции в анклаве.

В воскресенье военные заявили, что в секторе Газа действуют пять дивизий, которые стремятся к «полному контролю» в «местах, где мы действуем». Они заявили, что перемещают население из районов боевых действий. В понедельник военные приказали жителям Хан-Юниса, Бани-Сухейлы и Абасана «немедленно эвакуироваться» в преддверии предстоящей операции.

Официальный арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи написал в соцсети X, что ЦАХАЛ начнет «беспрецедентную атаку, чтобы уничтожить возможности террористических организаций в этом районе».

«Вы должны немедленно эвакуироваться на запад в район Маваси», — добавил он, отметив, что Хан-Юнис будет считаться «опасной зоной боевых действий».

Израильские авиаудары продолжались всю ночь. По данным больниц, за прошедшие сутки погибли более 100 человек. Объектами ударов стали Индонезийская больница на севере Газы, город Хан-Юнис и лагерь беженцев Джабалия.

По данным подконтрольного ХАМАС палестинского министерства здравоохранения, за последние 24 часа в результате израильской военной кампании в Газе погибли 136 человек, доведя общее число жертв конфликта с палестинской стороны до 53 486.