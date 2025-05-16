Экс-главу ФБР обвинили в призывах к убийству Трампа из-за фото с ракушками

Министерство внутренней безопасности США начало проверку из-за фотографии с ракушками, опубликованной экс-директором Федерального бюро расследований Джеймсом Коми в Instagram.

О начале расследования сообщила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм в соцсети Х.

"Опальный бывший директор ФБР Джеймс Коми только что призвал к убийству Трампа. Министерство внутренней безопасности и Секретная служба расследуют эту угрозу и примут соответствующие меры", - написала Ноэм.

По данным CNN, в четверг, 15 мая, экс-глава ФБР Джеймс Коми опубликовал в Instagram фотографию, на которой ракушками было выложено "86 47". Республиканцы и сын Трампа Дональд Трамп-младший восприняли фото как угрозу президенту США.

"Просто Джеймс Коми, который без причины призывает убить моего отца. Вот кому поклоняются демократические СМИ. Безумец!!!!" - написал Трамп-младший в соцсети Х.

Телеканал поясняет, что цифра 86 на американском сленге может означать избавиться от кого-то или выбросить что-то, а 47 соответствует текущему сроку полномочий Трампа как 47-го президента.

Отмечается, что Коми выступал с критикой в адрес Трампа после того, как президент уволил его в начале его первого срока.

При этом после шумихи Коми удалил фото, опубликовав новый пост, в котором он разъяснил ситуацию.

"Я не осознавал, что некоторые люди связывают эти цифры с насилием. Мне это никогда не приходило в голову, но я выступаю против насилия любого рода, поэтому я удалил пост", — пояснил он.

Представитель Секретной службы сообщил телеканалу CNBC, что агентство "тщательно расследует все, что может быть воспринято как потенциальная угроза нашим защищаемым лицам".

"Мы осведомлены о публикациях бывшего директора ФБР в социальных сетях и относимся к подобной риторике очень серьезно. Помимо этого, мы не комментируем вопросы защитной разведки", — говорится в заявлении главы отдела коммуникаций агентства Энтони Гульельми.

Ситуацию также прокомментировал нынешний глава ФБР Кэш Патель. Он заявил, что бюро готово оказать всю необходимую поддержку Секретной службе, которая осуществляет основную юрисдикцию в отношении расследования.

Телеканал отмечает, что Коми прослужил всего четыре года из 10-летнего срока до того, как Трамп уволил его в мае 2017 года, во время своего первого президентского срока.

При Коми ФБР начало расследование утверждений о том, что члены предвыборной кампании Трампа 2016 года контактировали с российскими структурами. Трамп уволил Коми через несколько месяцев после того, как это расследование было обнародовано, и намекнул, что расследование было одним из факторов, которые привели к увольнению Коми.

Белый дом же в то время заявлял, что поводом для увольнения стало заявление Минюста. В ведомстве сочли, что Коми провалил расследование в отношении кандидата в президенты от Демократической партии 2016 года Хиллари Клинтон, которая в бытность ее госсекретарем использовала личную почту для рабочей переписки.