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Страны Евросоюза создадут оборонный фонд на 150 млрд евро

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Флаги Евросоюза развиваются на фоне здания ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза. Иллюстративное фото: Geert Vanden Wijngaert/Bloomberg/Getty Images

Страны Европейского союза намерены запустить фонд кредитования вооружений на 150 млрд евро, подкрепленный общим бюджетом блока, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, благодаря фонду, страны, состоящие в ЕС, смогут занимать деньги из фонда и тратить их на системы и платформы вооружений. Подчеркивается, что речь идет именно о фонде кредитования вооружений на 150 млрд евро.

"Это стало знаковым сдвигом для Брюсселя, вызванным войной России против Украины и требованиями президента США Дональда Трампа к Европе тратить больше на собственную безопасность.

Инициатива, которая позволит странам ЕС занимать у Брюсселя и тратить на системы и платформы вооружений через совместные закупки, была предложена Европейской комиссией в начале этого года как способ ускорить перевооружение континента", - сказано в публикации.

Также программа направлена ​​на расширение оборонно-промышленного сектора ЕС "путем направления большей части денежных средств в оружейные компании". Отмечается, что масштаб участия стран, не входящих в ЕС, в частности оборонных компаний Великобритании, США и Турции, был самым спорным элементом инициативы.

"Мы не можем финансировать оборонную промышленность в стране, которая активно бросает вызов государствам-членам ЕС", - сказал один из официальных лиц, участвовавших в переговорах.

Сообщается, что Греция настаивала на том, чтобы турецкое участие было постепенным и сопровождалось конкретными политическими уступками.

Кроме того, вклад любого отдельного субподрядчика из стран, не входящих в ЕС, в любой финансируемый проект ограничен 15%. Этот показатель может увеличиться до 35%, если у них есть существующие отношения с основным подрядчиком из ЕС.

Схема будет охватывать ряд закупок, включая артиллерийские боеприпасы, ракеты и беспилотники, системы противовоздушной обороны, стратегические самолеты для военной мобильности, а также киберсистемы и системы искусственного интеллекта.

Инициатива вступит в силу до конца месяца после официального одобрения, пишет издание со ссылкой на двух источников.

Накануне Русская служба Би-би-си отмечала, что ЕС и Британия впервые после брексита сделали шаг к новому союзу. Главным документом саммита станет пакт о партнерстве в области безопасности и обороны.

В апреле сообщалось, что сейчас перед Евросоюзом стоит масштабная задача: не просто запустить военное производство, которое работало на холостых оборотах последние 30 лет, но и заново сплотить Европу ради ее собственной безопасности.

А в феврале этого года президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ситуация в отношениях Европы и США дошла до того момента, когда ЕС должен задуматься о создании "европейской армии".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2246688-strany-evrosoyuza-sozdadut-oboronnyy-fond-na-150-mlrd-evro/