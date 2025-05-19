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ЕС и Британия впервые после брексита сделали шаг к новому союзу. Спасибо Путину и Трампу

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Флаги ЕС и Великобритании
Флаги ЕС и Великобритании. Иллюстративное фото: Daniel Leal/AFP via Getty Images

Великобритания и Евросоюз впервые после брексита сделали шаг навстречу друг другу. В понедельник их лидеры встретятся в Лондоне, чтобы зарыть топор войны и начать строить новые отношения в изменившемся за пять лет мире, где Дональд Трамп ведет против Европы торговые войны, а Владимир Путин — вполне реальные.

К сближению с бывшим партнером после громкого развода Британию подтолкнули и собственные экономические проблемы, вызванные брекситом, и смена власти в стране почти год назад после разгромного поражения партии зачинщиков брексита на выборах.

Отмена брексита по-прежнему табу в Британии, однако правящие теперь лейбористы во главе с премьером Киром Стармером еще прошлым летом пообещали перестать ругаться с Европой и навести мосты. В понедельник они представят первые результаты этого сближения — пакт о сотрудничестве в области безопасности и несколько соглашений, упрощающих жизнь бизнесу, гастролирующим артистам и путешествующей молодежи.

Речи политиков на саммите будут полны восторженных эпитетов и громких заявлений о прорыве и новой эре в отношениях. Однако эксперты и аналитики уверены, что это — лишь первый мелкий шаг на долгом пути.

Они говорят, что ни в Британии, ни в Европе нет политической воли пойти дальше декоративного примирения после многих лет взаимной неприязни.

«Скромные амбиции»

«Саммит покажет, готовы ли ЕС и Британия перейти от слов к делу. Но, похоже, амбиции у всех скромные, так как никто не хочет переступать собственные „красные линии". Так что мы лишь в самом начале длительного переговорного процесса», — сказала на брифинге Яннике Ваховяк, эксперт британского центра UK in a Changing Europe.

У британцев эти «красные линии» — возвращение в таможенный союз или единый рынок ЕС и свободное передвижение граждан. Все это считается предательством брексита и отменой «воли народа», поэтому обещание не переступать черту высечено в граните предвыборного манифеста партии Кира Стармера.

В Европе тоже не сильно ждут Британию и всячески сопротивляются ее попыткам выторговать себе особое положение и исключения из общих правил. Так что речи об отмене брексита не идет, однако это не значит, что европейцам с британцами не о чем разговаривать.

Когда Британия голосовала за выход из ЕС в 2016 году, мир был другим. Британцы расставались со Старым Светом в поисках новых свободных отношений с перспективным Китаем и динамичной Америкой.

Однако теперь Китай — главный конкурент и угроза экономической безопасности континента, а США при Трампе рушат ту самую свободную торговлю, которой прельщали население идеологи брексита.

«Британия — середнячок в компании трех торговых гигантов: США, Китая и ЕС. В мире, где они взаимовыгодно торгуют по общим правилам, она вполне успешно справилась бы с трудностями. Но мы живем совсем в другом мире», — сказал профессор Королевского колледжа Лондона Джонатан Портес на брифинге.

В тени Путина и Трампа

Главным документом саммита станет пакт о партнерстве в области безопасности и обороны. Его хотели подписать еще при разводе, но было не до того. Потом Стармер предлагал Европе вернуться к этому вопросу прошлым летом, однако ЕС настоял на том, чтобы увязать это соглашение с другими, и стороны сели за стол переговоров.

Шли они ни шатко ни валко, и вся «перезагрузка» отношений с ЕС выглядела сомнительно. Однако к весне стало ясно, что документ точно будет подписан уже на самом первом саммите 19 мая. По одной причине — в США к власти вернулся Дональд Трамп.

«Трамп спас „перезагрузку"», — уверен эксперт исследовательского центра ECIPE Дэвид Хениг.

«Намеки на русофилию Трампа и его отказ гарантировать европейскую безопасность заставили Европу вплотную заняться обороной. Соглашение с Британией из отдаленной перспективы превратилось в гарантированное ближайшее будущее, поскольку альтернатива выглядит как неспособность Европы адекватно реагировать на ситуацию», — пишет он.

Британия — ядерная держава и постоянный член Совбеза ООН. ЕС — крупнейший на планете политический и экономический союз с населением под полмиллиарда человек. Они вместе поддерживают Украину в ее противостоянии российской агрессии. Однако между ними с момента брексита нет формального соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.

Британия входит в НАТО, как и 23 из 27 стран ЕС. Однако оборонный пакт шире — он касается не только обороны, но и безопасности экономики, инфраструктуры, энергоснабжения, а также вопросов миграции и международной преступности.

Более того, он позволит британским компаниям претендовать на средства нового фонда перевооружения ЕС SAFE размером до 150 млрд евро.

«Ситуация очень простая: Британия и ЕС договорятся, потому что просто не могут позволить себе не договориться», — написал один из главных британских экспертов по европейским вопросам Мидж Рахман из исследовательского центра Eurasia Group.

«Иначе Путин отпразднует их провал».

Вернется ли Британия в ЕС?

Нет, об этом никто даже не заикается. По разным причинам.

У британских властей свои проблемы. Успех правых националистов на майских региональных выборах заставил их ужесточить иммиграционные правила, и в этих условиях тема Европы стала еще более токсичной, чем раньше.

После брексита, проданного населению в качестве панацеи от миграции и восстановления границы, миграция не сократилась, а наоборот, выросла в разы и достигла почти миллиона человек в год.

Поэтому Стармер старается не заострять внимание на перезагрузке отношений с ЕС. А без широкой поддержки населения радикальных изменений не достичь, отмечает глава UK in a Changing Europe Ананд Менон.

«Власти предпочитают помалкивать про отношения с ЕС, особенно после региональных выборов. Они надеются выстроить отношения по-тихому, что в конечном счете ограничивает масштаб перезагрузки», — сказал он на брифинге.

Что бы ни подписали в понедельник на саммите политики, фундаментально отношения Британии с ЕС после брексита регулируются соглашением о свободной торговле, условия которого больше устраивают Европу, нежели Британию.

Европа мощнее и больше, и не хочет идти на уступки отщепенцу и раскольнику. Британия же до этой перезагрузки вела себя как капризный экс-партнер, требовала особого отношения, не гнушалась обмана и прямого нарушения договоренностей. Такое быстро не забывается.

«В этом фундаментальная проблема — ЕС ведет переговоры с позиции силы, а Британия наивна и до сих пор не поняла, что она теперь — третья страна для ЕС», — отмечает Дэвид Хениг из ECIPE, представлявший Британию на торговых переговорах с США в первый срок Трампа.

За всеми улыбками и перезагрузками на саммите 19 мая скрывается одно — позиции сторон практически не изменились с момента брексита, говорит он. Британия и ЕС в самом начале пути, и конечная точка их сближения не появится за горизонтом ни этого, ни нескольких других последующих ежегодных саммитов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2246343-es-i-britaniya-vpervye-posle-breksita-sdelali-shag-k-novomu-soyuzu-spasibo-putinu-i-trampu/

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