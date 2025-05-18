Стал известен победитель конкурса "Евровидение - 2025"

Австрийский певец Йоханнес Питч (JJ) стал победителем "Евровидения - 2025" в швейцарском Базеле, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт музыкального конкурса.

В швейцарском городе Базель завершился музыкальный конкурс "Евровидение". Австрийский певец Йоханнес Питч (JJ) набрал 436 баллов и стал победителем конкурса.

Второе место заняла израильская певица Юваль Рафаэль, которая получила 357 баллов. В тройку лидеров также вошла Эстония, представлявший страну Томми Кэш набрал 356 баллов.

В пятерку лидеров вошли Швеция и Италия.

Последнее место в конкурсе занял представитель Сан-Марино, набрав 27 баллов.

А после стали известны имена всех финалистов "Евровидения-2025". Отмечалось, что в финал прошла израильтянка Юваль Рафаэль. Она исполнила балладу "New day will rise". Юваль пережила нападение организации ХАМАС 7 октября 2023 года. Она была на музыкальном фестивале Nova, более 300 его посетителей были убиты хамасовцами.

Первый полуфинал конкурса прошел 13 мая. По его итогам в финал прошли Tommy Cash (Эстония), Claude (Нидерланды), Кайл Алессандро (Норвегия), VAEB (Исландия), Юстина Стечковская (Польша), Габри Понте (Сан-Марино), Napa (Португалия), Ziferblat (Украина).