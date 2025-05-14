Украина вышла в финал "Евровидения-2025" в Базеле

Во вторник вечером, 13 мая, в швейцарском Базеле состоялся первый отборочный тур "Евровидения-2025". В этом году в конкурсе участвуют 37 стран, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

В первом полуфинале выступили представители 15 из 37 стран, участвующих в нынешнем "Евровидении". Они разыграли 10 путевок в финал.

Помимо украинской группы Ziferblat зрители увидят в нем и абсолютных фаворитов нынешнего конкурса, по данным букмекеров, финское трио KAJ, выступающее за Швецию.

Как пишет издание, в финал прошли Tommy Cash (Эстония), Claude (Нидерланды), Кайл Алессандро (Норвегия), VAEB (Исландия), Юстина Стечковская (Польша), Габри Понте (Сан-Марино), Napa (Португалия).

Покинули конкурс после отборочного тура Mamagama (Азербайджан), Марко Бошняку (Хорватия), Red Sebastian (Бельгия), Klemen (Словения) и Тео Эвану (Кипр).

В финал "Евровидения", который состоится 17 мая, автоматически попадают победитель предыдущего конкурса (на этот раз Швейцария) и пять стран "большой пятерки" - Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция.

Оставшиеся десять путевок в финал будут разыграны в четверг, 15 мая.

Добавим, что Беларусь и Россия исключены из участия в "Евровидении".

История конкурса

"Евровидение" – это конкурс эстрадной песни, который проводится между странами, входящими в Европейский вещательный союз, пишет РИА Новости.

Конкурс является одним из самых красочных и ожидаемых ежегодных событий шоу-бизнеса. Многим исполнителям он принес мировую популярность, среди ярких примеров группа ABBA и певица Селин Дион.

История "Евровидения" начинается в пятидесятых годах XX века, когда члены Европейского вещательного Союза задумались о создании общеевропейского шоу, которое бы помогло объединить Европу с помощью культуры.

В 1955 году Марсел Беценон – генеральный директор Швейцарского телевидения – предложил организовать песенный конкурс, схожий с итальянским фестивалем в Сан-Ремо. Идея была одобрена 19 октября 1955 года на Генеральной ассамблее ЕВС.

Первое "Евровидение" состоялось уже в 1956 году. Прошло оно в Швейцарии, в городе Лугано, и в нем приняли участие представители семи стран - Швейцарии, Германии, Бельгии, Нидерландов, Франции, Италии и Люксембурга.

Со временем их количество увеличивалось, "Евровидение" стало одним из главных ежегодных культурных событий в Европе.

Как выбирают победителя

Как сообщает DW, в этом году организатор конкурса Европейский вещательный союз (ЕВС) изменил правила. В полуфиналах засчитываются только голоса телезрителей. Оценки национальных жюри имеют дублирующее значение на тот случай, если голосование зрителей в той или иной стране признано недействительным.

Кроме того, впервые на "Евровидении" в Сети голосовали зрители из государств, не принимающих участие в конкурсе. Их баллы были суммированы, как от одной страны.

Условием для такого голосования является регистрация зрителя на специальной платформе и наличие кредитной карты страны, которая не участвует в нынешнем "Евровидении". Но эта карта должна приниматься к оплате в приложении ЕВС.

Напомним, в прошлом году победителем "Евровидения" стал швейцарский исполнитель Nemo с песней "The Code". Второе место получила Хорватия, на третьем - Украина.