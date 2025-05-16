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Стали известны имена всех финалистов "Евровидения-2025"

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Выступление польской исполнительницы Юстины Стечковской
Выступление польской исполнительницы Юстины Стечковской. Фото: Jens Büttner/picture alliance via Getty Images

В швейцарском Базеле вчера, 15 мая, состоялся второй полуфинал "Евровидения-2025", на котором определились последние 10 финалистов, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

В финал прошла израильтянка Юваль Рафаэль. Она исполнила балладу "New day will rise". Юваль пережила нападение террористической организации ХАМАС 7 октября 2023 года. Она была на музыкальном фестивале Nova, более 300 его посетителей были убиты хамасовцами.

Тем не менее участие Израиля в "Евровидении" вновь сопряжено с протестами в связи с ответной военной операцией этой страны в палестинском секторе Газа. Перед началом конкурса его организатор - Европейский вещательный союз (EBU) отверг требования исключить Израиль из "Евровидения". Между тем власти Базеля разрешили как пропалестинские, так и произраильские акции, но в день второго полуфинала они были немногочисленными, пишет издание.

Среди прошедших в финал и один из главных фаворитов нынешнего конкурса, представитель Австрии JJ с поп-арией "Wasted love".

Помимо JJ и Юваль Рафаэль, в финал прошли Katarsis (Литва), Parg (Армения), Sissal (Дания), Лора Торн (Люксембург), Эрика Викман (Финляндия), Tautumeitas (Латвия), Мириана Конте (Мальта) и Klavdia (Греция). Они заручились необходимой поддержкой телезрителей.

В результате дальше не прошли Go-Jo (Австралия), Мариам Шенгелия (Грузия), Emmy (Ирландия), Princ (Сербия), Adonxs (Чехия) и Нина Жижич (Черногория).

Финал "Евровидения" состоится в воскресенье, 17 мая.

Напомним, в этом году в "Евровидении" участвуют 37 стран. Первый полуфинал конкурса прошел 13 мая, по его итогам в финал прошли Tommy Cash (Эстония), Claude (Нидерланды), Кайл Алессандро (Норвегия), VAEB (Исландия), Юстина Стечковская (Польша), Габри Понте (Сан-Марино), Napa (Португалия), Ziferblat (Украина).

В финал "Евровидения" автоматически попадают победитель предыдущего конкурса (на этот раз Швейцария) и пять стран "большой пятерки" - Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция.

Добавим, что Беларусь и Россия исключены из участия в "Евровидении".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2245497-stali-izvestny-imena-vseh-finalistov-evrovideniya-2025/