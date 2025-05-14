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Трамп отказался от идеи переименовать Персидский залив в Арабский

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Президент США Дональд Трамп выступил в Саудовской Аравии, где поднял тему обсуждений переименования Персидского залива в Арабский, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Выступая на бизнес-форуме в Саудовской Аравии, Трамп заявил о "катастрофе", которая "разворачивается в "Иранском заливе".

"Они хотели назвать его именно так. Я сказал, что им не позволят этого сделать", - сказал Трамп.

По данным телеканала, Трамп планировал, чтобы США начали называть залив "Арабским заливом". Однако эти планы изменились в последующие дни, сообщил CNN источник, знакомый с переговорами, поскольку официальные лица Ирана ясно дали понять, что будут категорически против такого шага.

"Арабские страны давно настаивают на том, чтобы Персидский залив, водоем у южного побережья Ирана, был переименован в соответствии с их странами. Однако комментарии Трампа, по-видимому, свидетельствуют о том, что этот шаг вызовет гнев иранцев, которые давно настаивают на том, чтобы водоем у южного побережья их страны продолжал называться Персидским заливом", - сказано в публикации.

Напомним, 7 января этого года Дональд Трамп пообещал переименовать Мексиканский залив в залив Америки. Позже президент Мексики ответила на заявление Трампа. Клаудия Шейнбаум опубликовала видео со своей пресс-конференции, на которой она показала присутствующим карту с географическими названиями за 1607 год.

"На представленной мною карте 1607 года Северная Америка называется Мексиканской Америкой", - сказано в описании к видео.

Однако в своей инаугурационной речи Трамп объявил, что США переименуют Мексиканский залив в залив Америки. В свою очередь, Шейнбаум заявила, что Мексиканский залив будет по-прежнему называться так "для всего мира", несмотря на распоряжение нового президента США.

В конце января стало известно, что в США официально переименовали Мексиканский залив и самую высокую гору Северной Америки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2244738-tramp-vyskazalsya-o-pereimenovanii-persidskogo-zaliva-v-arabskiy/