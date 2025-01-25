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В США официально переименовали Мексиканский залив и самую высокую гору Северной Америки

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Высочайшая гора Северной Америки - Денали
Гора Денали. Фото: Patrick T.Fallon/AFP via Getty Images

Мексиканский залив в США официально переименовали в залив Америки. Кроме того, горе Денали вернули название Мак-Кинли, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение МВД США.

Как указано в сообщении Министерства внутренних дел США, в стране переименованы Мексиканский залив и гора Денали.

"В соответствии с недавним указом президента Дональда Трампа, Министерство внутренних дел с гордостью объявляет о восстановлении названия, которое чтит наследие американского величия, и усилия по этому уже предпринимаются.

Мексиканский залив теперь официально будет называться заливом Америки, а высочайшая вершина Северной Америки вновь будет носить название гора Мак-Кинли. Эти изменения подтверждают приверженность нации сохранению выдающегося наследия США и обеспечению того, чтобы будущие поколения американцев чтили наследие своих героев и исторические ценности", - сказано в сообщении.

Также указано, что совет по географическим названиям США уже проводит оперативную работу по обновлению официальной федеральной номенклатуры в информационной системе географических названий.

"В 1917 году страна официально почтила память президента Мак-Кинли, присвоив ему имя самой высокой вершины Северной Америки. Тем не менее спустя почти столетие администрация президента Обамы в 2015 году исключила фамилию Мак-Кинли из федеральной номенклатуры, что стало оскорблением жизни президента, его достижениям и его самопожертвованию", - сказано в пояснении к переименованию горы.

Отметим, что 7 января этого года Дональд Трамп во время пресс-конференции во Флориде заявил, что планирует ввести "очень серьезные пошлины" против Канады и Мексики, и пообещал переименовать Мексиканский залив в залив Америки

Позже президент Мексики ответила на заявление Трампа. Клаудия Шейнбаум опубликовала видео со своей пресс-конференции, на которой она показала присутствующим карту с географическими названиями за 1607 год.

"На представленной мною карте 1607 года Северная Америка называется Мексиканской Америкой", - сказано в описании к видео.

Однако в своей инаугурационной речи Трамп объявил, что США переименуют Мексиканский залив в залив Америки. В свою очередь, Шейнбаум заявила, что Мексиканский залив будет по-прежнему называться так "для всего мира", несмотря на распоряжение нового президента США.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2215067-v-ssha-oficialno-pereimenovali-meksikanskiy-zaliv-i-samuyu-vysokuyu-goru-severnoy-ameriki/

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