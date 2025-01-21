Президент Мексики отреагировала на переименование Трампом Мексиканского залива
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Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сегодня отреагировала на переименование президентом США Дональдом Трампом Мексикансого залива в залив Америки.
По информации ABC Espana, Шейнбаум заявила, что Мексиканский залив будет по-прежнему называться так "для всего мира", несмотря на распоряжение нового президента США.
"То есть то, что соответствует континентальному шельфу США, они называют Американским заливом, для нас это по-прежнему Мексиканский залив и для всего мира, поэтому важно посмотреть, что говорится в указе", - заявила она.
Дональд Трамп официально вступил в должность президента, и в своей инаугурационной речи объявил, что США переименуют Мексиканский залив в залив Америки.
7 января во время пресс-конференции во Флориде он заявил, что планирует ввести "очень серьезные пошлины" против Канады и Мексики, и пообещал переименовать Мексиканский залив в залив Америки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2213846-prezident-meksiki-otreagirovala-na-pereimenovanie-trampom-meksikanskogo-zaliva/