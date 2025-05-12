Перемирие не началось, но Зеленский ждет Путина в Стамбуле. Состоятся ли эти переговоры и принесут ли они мир

В ночь на 12 мая — день, когда Киев и его западные союзники требовали от России начать 30-дневное перемирие, — российская армия атаковала регионы Украины ударными дронами. Однако президент Украины Владимир Зеленский пока не отказался от намерения отправиться в Турцию на переговоры, которые он ранее связывал с соблюдением перемирия Москвой. В воскресенье вечером Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на предложение России провести встречу в Стамбуле.

Сирены воздушной тревоги звучали почти всю ночь во многих регионах Украины.

Как заявили Воздушные силы ВСУ, ночью российские войска запустили 108 ударных беспилотников «Шахед» и беспилотники-имитаторы, пострадали Одесская, Донецкая, Николаевская и Житомирская области.

Военные действия также продолжились и на фронте. Официальный представитель группировки украинских войск «Хортица» Виктор Трегубов сообщил, что на востоке Украины российские войска вернулись к обычному числу атак.

В субботу прибывшие в Киев лидеры европейских стран потребовали от России с 12 мая прекратить огонь на 30 дней, пригрозив в ответ новыми санкциями, с чем согласился и президент США.

Владимир Путин, однако, фактически отверг это требование, в ответ предложив начать или, вернее, продолжить переговоры в Стамбуле в четверг без предварительных условий.

Дональд Трамп предложил Киеву немедленно соглашаться, и президент Украины Владимир Зеленский объявил о готовности лично встретиться Путиным в Стамбуле, таким образом отступив от планов и заявлений, сделанных накануне.

Аналитики отмечают, что Зеленский не хочет ссориться с Трампом, но о перспективах переговоров в Стамбуле, если они вообще состоятся, отзываются скептически.

В субботу лидеры Великобритании, Франции, Германии и Польши прибыли в Киев, встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и заявили, что Россия должна прекратить огонь с 12 мая, чтобы обеспечить начало мирного процесса.

Эту позицию они обсудили с президентом США Дональдом Трампом, и он с ней согласился.

Европейцы также пригрозили ввести новые санкции против России, если она откажется от 30-дневного прекращения огня.

«Мы ожидаем, что Москва согласится на перемирие, которое обеспечит реальные переговоры. Сначала оружие должно утихнуть, а затем можно начинать дискуссии», — сказал недавно вступивший в должность канцлер Германии Фридрих Мерц.

Владимир Путин поздно вечером в субботу созвал журналистов, в том числе и иностранных, и по сути отверг требование о перемирии. Вместо этого он предложил провести прямые переговоры Москвы и Киева и назначить их на 15 мая в Стамбуле. Москва готова участвовать в них без предварительных условий, заявил президент России.

По словам Путина, новые переговоры должны стать продолжением стамбульских переговоров 2022 года. «Начать предлагаем без промедления, в Стамбуле… где они были прерваны», — заявил Путин, добавив, что тогда переговоры, которые не увенчались перемирием, сорвала, по его мнению, Украина.

«Не исключено, что во время переговоров удастся договориться о новом перемирии», — заявил Путин, добавив, что теперь «мяч на стороне Украины».

Утром в воскресенье Владимир Зеленский снова подчеркнул, что Украина настаивает на необходимости прекращения огня как условия начала переговоров о мирном урегулировании с Россией. Это была его первая реакция на ночное заявление Путина.

В воскресенье специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог также заявил, что первым шагом должно стать 30-дневное прекращение огня, и «уже во время него необходимо переходить к мирным переговорам, а не наоборот».

Тогда же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном и подтвердил готовность принять мирные переговоры между Россией и Украиной. При этом, судя по сообщению канцелярии президента, Эрдоган поддержал позицию западных союзников Украины, требующих прекращения огня до начала переговоров.

Затем в ситуацию вмешался Дональд Трамп. Вечером в воскресенье президент США заявил, что Киеву следует немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции.

«Президент Путин не хочет заключать соглашение о перемирии с Украиной. Вместо этого он предлагает встречу в четверг в Турции, чтобы договориться о возможном прекращении кровопролития. Украина должна согласиться на это, незамедлительно, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. — По крайней мере они смогут определить, возможна ли сделка, а если нет, то европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела, и действовать соответственно».

«Я начинаю сомневаться, что Украина пойдет на сделку с Путиным, который слишком занят празднованием победы во Второй мировой войне, в которой нельзя было победить (даже близко!) без Соединенных Штатов Америки», — добавил президент США.

Владимир Зеленский в вечернем обращении в воскресенье вновь заявил, что будет лично ждать Владимира Путина в Турции в четверг, 15 мая, но ключевым является прекращение огня Россией.

«Я буду в этот четверг, 15 мая, в Турции — и ожидаю Путина в Турции. Лично. И надеюсь, что Путин на этот раз не будет искать причины, почему он что-то не может. Мы готовы говорить, чтобы окончить войну. Четверг, Турция», — сказал Зеленский.

Россия на это предложение пока не ответила. Неясно также, как будут развиваться события, если в Стамбул приедет российская делегация, в которой не будет Путина.

В понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о составе российской делегации на возможных переговорах в Стамбуле сказал, что ему «нечего добавить по украинскому сюжету».

Что может произойти на переговорах

Как отмечает международный редактор Би-би-си Джереми Боуэн, пока непонятно, состоится ли встреча в Стамбуле, и если да, то чем она закончится. Более того, воскресное заявление Трампа фактически свело на нет усилия европейских лидеров, приехавших в Киев, считает наш обозреватель.

Боуэн напоминает, что в ходе встречи с Зеленским план о прекращении огня был предложен Трампу, и тот с ним согласился. Однако затем Путин отказался и выступил со своим встречным предложением. Европейцы и даже спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог его отклонили, но затем Трамп выступил со своим заявлением, как будто переговоров в субботу и не было.

То, насколько быстро на новое предложение Трампа согласился Зеленский, по мнению Боуэна, означает признание разрыва между намерениями Европы и ее возможностями. По итогам трех лет санкционного давления на Россию уже понятно, что новые санкции ее, скорее всего, не остановят и за стол переговоров не усадят.

У Европы нет такого военного потенциала, как у США, и чтобы не просто продолжать военные действия, но и попытаться добиться какого-то прогресса в войне, украинцам нужна военная помощь и разведывательная информация от американцев. По крайней мере до тех пор, пока Европа не соберется с силами — если это вообще произойдет.

Поэтому Зеленский так быстро откликнулся на предложение Трампа, считает Боуэн: он не хочет портить отношения с американским президентом, потому что военная помощь, выделенная предыдущей администрацией Байдена, к лету иссякнет, а Трамп уже прекращал военную поддержку Украины. Ничто не мешает ему сделать это снова.

Однако перспективы переговоров в Стамбуле, если они все же состоятся, как минимум туманные. Для того, чтобы они привели к результату, нужна огромная предварительная работа дипломатов, которой не происходит.

«Поэтому я просто не вижу, как это может привести к чему-то еще, кроме как к новому подтверждению того, что отношение России к Украине не изменилось, чего, по сути, и хочет Путин», — считает Боуэн.

Европа ждет перемирия до конца понедельника и угрожает санкциями

Об этом же написала в воскресенье политолог Татьяна Становая (в российском реестре «иноагентов»). По ее мнению, Путин не боится новых санкций, но пошел на некоторые уступки в готовности вести переговоры с Киевом, чтобы из мирного процесса не вышли США.

«Реальность состоит в том, что ни Москва, ни Киев не готовы согласиться на продолжительный мир, поскольку их позиции фундаментально непримиримы, — считает Становая. — Чтобы появилась работающая договоренность, должны произойти или внутренние изменения (в России или в Украине), или же прорыв военного характера».

Тем временем министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми в понедельник собирается обсудить с представителями Франции, Италии, Германии, Испании, Польши и ЕС поддержку Украины и расширение регионального оборонного сотрудничества.

Лэмми также планирует объявить о новых санкциях против тех, кто поддерживает вторжение России в Украину.

Европейские страны также начнут готовить новые санкции против России, если Москва не согласится на прекращение огня до конца дня.

«Время идет, у нас еще осталось 12 часов до конца дня, и если к этому моменту не будет прекращения огня, то европейская сторона начнет подготовку к санкциям», — заявил представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.