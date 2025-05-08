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ЕС пригрозил США введением пошлин на автомобили и самолеты

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Автомобили на парковке
Автомобили. Иллюстративное фото: pixabay.com

Евросоюз намерен ввести пошлины на американские автомобили и другую продукцию на сумму около 95 млрд евро, если переговоры с властями США закончатся провалом, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

В ходе торгового конфликта с Вашингтоном Евросоюз угрожает ввести ответные пошлины на американские автомобили и самолеты, а также другие виды продукции, если переговоры с правительством США не увенчаются успехом. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 8 мая, списке предложений Еврокомиссии (ЕК), включающим американские товары на общую сумму около 95 миллиардов евро.

Одновременно с этим ЕК объявила о подаче иска во Всемирную торговую организацию против таможенной политики президента США Дональда Трампа.

"ЕС по-прежнему твердо настроен найти решение в ходе переговоров с США. В то же время мы продолжаем готовиться ко всем возможным вариантам", - подчеркнула глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, подразумевая вероятность ратификации в ЕС предложения своего ведомства о возможных ответных пошлинах.

Помимо автомобилей, самолетов и запчастей для автомобилей, список Еврокомиссии включает в себя длинный перечень продовольственных товаров, сырья и механического оборудования: от индейки, лосося и брюссельской капусты до сырой нефти и угля, а также стоматологического оборудования, презервативов и человеческих волос для париков.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Новые тарифы должны были начать действовать с 9 апреля, однако накануне Трамп заявил о 90-дневной паузе.

Комментируя реакцию мировых лидеров на введение пошлин, Трамп заявлял, что "другие страны звонят, целуют меня в зад и умирают, желая заключить сделку". Однако глава Белого дома не стал уточнять, кто из мировых лидеров звонил ему из-за введения тарифов и, как он заявил, умолял о заключении сделки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2243292-es-prigrozil-ssha-vvedeniem-poshlin-na-avtomobili-i-samolety/