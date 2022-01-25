Правительство: Энергосистема Казахстана полностью восстановлена

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В пресс-службе премьер-министра привели полную хронологию сегодняшних событий, связанных с отключением электроэнергии, и объяснили их причину, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе премьер-министра, 25 января 2022 года в 11:59 (по времени Нур-Султана), ввиду резкого значительного отклонения генерации от потребления электроэнергии в энергосистеме Центральной Азии, произошел перегруз электрического транзита 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана".

В целях недопущения повреждения электрических сетей и развития крупной системной аварии, как отметили в правительстве, произошло разделение электрического транзита "Север-Восток-Юг Казахстана" путем правильной работы противоаварийной автоматики, которая предотвратила полное погашение потребителей Южной зоны Казахстана. Подчеркивается, что в момент возникновения внештатной ситуации потребление Южной зоны Казахстана составляло 3200 МВт.

Также отмечается, что действием противоаварийной автоматики был предотвращен полный останов Жамбылской ГРЭС, Шымкентской ТЭЦ-3, Кызылординской ТЭЦ-6 и электростанций Алматинской области с сохранением электроснабжения потребителей в объеме 1300 МВт. Вынужденные ограничения составили 1900 МВт.

При нормативной частоте 50 Гц резко снизилась частота в энергосистеме Центральной Азии до 47 Гц, вследствие чего произошло полное погашение энергосистем Узбекистана и Кыргызстана.

В 13:39, по данным правительства, восстановлена нормальная схема национальной электрической сети Казахстана. Возобновлена параллельная работа с энергосистемой Кыргызстана.

В 14:53, как сообщили в правительстве, были сняты все ограничения по Алматы и Алматинской области.

В 15:10, по тем же данным, подано напряжение на подстанции 500 кВ Жамбыл, 500 кВ Шымкент. Электроснабжение потребителей всех регионов южной зоны Казахстана восстановлено в 16:00.

"Своевременно принятые меры позволили восстановить в максимально короткие сроки нормальный режим энергосистемы и электроснабжение потребителей.

В энергосистеме Узбекистана и Кыргызстана произошло полное погашение потребителей. В рамках параллельной работы казахстанской стороной оказывается помощь в ликвидации аварии в Республике Узбекистан, идет поэтапный ввод региональных станций в работу и восстановление электроснабжения", – заключили в правительстве.

Напомним, сегодня в полуденное время в Алматы, на юге Казахстана, а также в нескольких городах Кыргызстана и Узбекистана произошло массовое отключение света. Позже ситуацию с отключением электричества прояснили в Минэнерго.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952953-pravitelstvo-energosistema-kazahstana-polnostyu-vosstanovlena/