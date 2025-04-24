Верховный суд Узбекистана ответил на сообщения об освобождении Гульнары Каримовой

В социальных сетях появилась информация об освобождении от оставшегося срока отбывания наказания дочери первого президента Узбекистана, передает NUR.KZ со ссылкой на UzNews.uz.

Как пишет издание, ранее ряд Telegram-каналов сообщили о том, что Гульнара Каримова, отбывающая наказание в колонии, вышла на свободу. При этом авторы сообщений утверждали, что информация подтверждена несколькими проверенными источниками.

Между тем пресс-секретарь Верховного Суда Азиз Абидов опроверг эти данные. По его словам, информация об освобождении Гульнары Каримовой не соответствует действительности - она по-прежнему отбывает срок.

Напомним, в марте 2020 года Верховный суд Узбекистана признал дочь покойного президента Ислама Каримова виновной в отмывании денег и вымогательстве, приговорив ее к более 13 годам лишения свободы. Она отбывает наказание в женской колонии под Ташкентом.

При этом, согласно нормам уголовного законодательства Узбекистана и учитывая назначение наказания по нескольким преступлениям и приговорам, срок отбывания наказания исчисляется с 21 августа 2015 года.

Тогда же сообщалось, что суд Швейцарии вынес решение о конфискации 293 млн долларов с замороженных активов компании, связанной с Каримовой. Однако в конце 2020 года Каримова отсудила в Швейцарии 350 млн франков.

Позже стало известно, что в Узбекистане на продажу выставили гостиницы и зоны отдыха Гульнары Каримовой. Позже фотографии дома отдыха были выставлены в Интернет.

В августе 2022 года сообщалось, что Узбекистан и Швейцария договорились о возвращении активов Каримовой - Швейцария обязалась вернуть Узбекистану имущество и активы на 131 млн долларов.