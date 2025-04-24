Axios: Министр финансов США накричал на Илона Маска матом

Американский новостной портал Axios, ссылаясь на двух свидетелей и три источника, пишет, что глава Минфина США и Илон Маск разругались в Белом доме на повышенных тонах, передает NUR.KZ.

По данным издания, перепалка между министром финансов Скотом Бессентом и главой DOGE Илоном Маском произошла на прошлой неделе в присутствии Трампа и других должностных лиц в Белом доме во время спора о Налоговой службе США (IRS).

Отмечается, что Бессент и Маск разошлись во мнениях по поводу того, кто должен возглавить Налоговую службу. Бессент хотел видеть на этой должности заместителя министра финансов Майкла Фолкендера, но Трамп назначил на пост Гэри Шепли — выбор Маска.

Бессент на это заявил, что Маск действует за его спиной.

"Это была настоящая сцена. Было громко. И я имею в виду, очень громко", - рассказал изданию свидетель ссоры.

По словам анонимного источника, Бессент раскритиковал Маска за чрезмерные обещания и невыполнение бюджетных сокращений с DOGE. Маск ответил ему тем же, назвав Бессента "агентом Сороса".

"Два источника, подслушавшие спор, вспомнили, что в какой-то момент Бессент закричал: "F**k you", а Маск ответил: "Скажи это громче", - говорится в материале.

Конфликт был настолько острым, что между двумя мужчинами встал помощник, чтобы разнять их. Ругань слышала итальянский премьер Джорджа Мелони, которая в тот день посетила Белый дом.

В Белом доме, комментируя сообщения СМИ о перепалке, заявили, что "президент Трамп собрал команду людей, которые невероятно увлечены проблемами, влияющими на страну".

"Разногласия — это нормальная часть любого здорового политического процесса. И в конечном итоге все знают, что они оба служат президенту Трампу", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома.

Представители Маска и Бессента отказались от комментариев.

Издание отмечает, что отношения Маска и Бессента изначально были не самыми простыми. Маск активно лоббировал назначение Говарда Латника на пост министра финансов. Но Трамп вместо этого выбрал Бессента, а Латника назначил на пост главы Министерства торговли.

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Напомним, ранее стало известно, что Илон Маск и главный торговый советник Трампа Питер Наварро повздорили из-за расхождений во мнении относительно введения пошлин. Маск выступал против введения высоких тарифов на импорт из Европы, а Наварро заявил, что "Маск заботится только о своих интересах". Позже Маск публично назвал Наварро идиотом.

До этого СМИ писали, что Маск разругался с госсекретарем США Марко Рубио из-за кадровых сокращений. Трамп отреагировал на эту информацию, заявив, что у Рубио и Маска прекрасные отношения.

Добавим, накануне стало известно, что с мая резко сократит количество времени, которое он посвящает работе в администрации Трампа, в Департаменте эффективности правительства (DOGE), и в большой мере вернется к руководству своими компаниями.