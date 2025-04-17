В США самолет загорелся в воздухе из-за попавшего в двигатель кролика (видео)

В США пассажирский самолет был вынужден прервать полет - двигатель самолета United Airlines загорелся в небе после того, как в него попал кролик, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC News.

Как сообщает издание, пожар двигателя Boeing 737-800 начался вскоре после взлета в Денвере, США. Лайнеру, на борту которого было 153 пассажира и 6 членов экипажа, пришлось экстренно развернуться и совершить посадку в аэропорту вылета.

Отмечается, что причиной стало попадание в двигатель самолета кролика - это вызвало возгорание.

"Несколько мгновений из двигателя вырывались языки огня, а за ними - огромный огненный шар", - рассказал пассажир Скотт Вульф.

По данным авиакомпании, после возвращения в аэропорт пассажиры продолжили полет в Эдмонтон на новом самолете.

В Федеральном агентстве гражданской авиации США уточнили телеканалу, что это четвертый зафиксированный случай столкновения самолета с этим животным.

До этого самолет Airbus A319 авиакомпании United Airlines загорелся при попытке взлета в аэропорту имени Джорджа Буша в Хьюстоне в штате Техас.

Мы также писали, что более 200 пассажиров самолета были экстренно эвакуированы на заснеженную взлетную полосу аэропорта в США после того, как возникла проблема с двигателем судна.

Весной прошлого года двигатель самолета авиакомпании United Airlines загорелся в аэропорту Чикаго. Самолет отбуксировали для высадки пассажиров, а рейс отложили.