Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Двигатель самолета задымился на взлетной полосе в США: пассажиров экстренно эвакуировали (видео)

Опубликовано:

Самолет
Самолет. Кадр из видео: x.com/rawsalerts

Более 200 пассажиров самолета были экстренно эвакуированы на заснеженную взлетную полосу аэропорта в США после того, как возникла проблема с двигателем судна, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

В пятницу утром в Международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта произошел инцидент с самолетом авиакомпании Delta Airlines. Рейс в Миннеаполис был вынужден прервать взлет из-за проблем с двигателем.

На борту находилось более 200 человек. Экипаж принял решение об экстренной эвакуации пассажиров по надувным трапам на заснеженную взлетно-посадочную полосу.

"При взлете что-то пошло не так, и двигатель загорелся. Пришлось экстренно эвакуировать пассажиров", — рассказал пассажир Кертис Джеймс.

Пассажирка Эллисон Уэйд снимала на видео процесс эвакуации.

"Оттуда все еще валит дым", — говорит Уэйд, показывая самолет компании Delta, стоящий на взлетно-посадочной полосе.

Представители авиакомпании и аэропорта пока не сообщили, была ли проблема с двигателем вызвана пожаром.

Сообщается, что четыре пассажира получили незначительные травмы. Одного из них доставили в больницу, остальным была оказана помощь на месте.

Отмечается, что инцидент произошел во время сильного снегопада, который вызвал массовые отмены и задержки рейсов в Атланте. Все пять взлетно-посадочных полос аэропорта были временно закрыты. К полудню пятницы Delta уже отменила сотни рейсов.

Напомним, в конце декабря в Южной Корее Boeing 737 потерпел крушение при посадке в аэропорту Муан. На борту находился 181 человек, включая 6 членов экипажа. Воздушное судно возвращалось из Бангкока. По предварительным данным властей, причиной неисправности шасси могло стать возможное столкновение с птицами. Самолет при посадке отклонился от взлетно-посадочной полосы, столкнулся с ограждением и загорелся.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2210622-dvigatel-samoleta-zadymilsya-na-vzletnoy-polose-v-ssha-passazhirov-ekstrenno-evakuirovali-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie