Двигатель самолета задымился на взлетной полосе в США: пассажиров экстренно эвакуировали (видео)
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Более 200 пассажиров самолета были экстренно эвакуированы на заснеженную взлетную полосу аэропорта в США после того, как возникла проблема с двигателем судна, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.
В пятницу утром в Международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта произошел инцидент с самолетом авиакомпании Delta Airlines. Рейс в Миннеаполис был вынужден прервать взлет из-за проблем с двигателем.
На борту находилось более 200 человек. Экипаж принял решение об экстренной эвакуации пассажиров по надувным трапам на заснеженную взлетно-посадочную полосу.
"При взлете что-то пошло не так, и двигатель загорелся. Пришлось экстренно эвакуировать пассажиров", — рассказал пассажир Кертис Джеймс.
Пассажирка Эллисон Уэйд снимала на видео процесс эвакуации.
"Оттуда все еще валит дым", — говорит Уэйд, показывая самолет компании Delta, стоящий на взлетно-посадочной полосе.
Представители авиакомпании и аэропорта пока не сообщили, была ли проблема с двигателем вызвана пожаром.
Сообщается, что четыре пассажира получили незначительные травмы. Одного из них доставили в больницу, остальным была оказана помощь на месте.
Отмечается, что инцидент произошел во время сильного снегопада, который вызвал массовые отмены и задержки рейсов в Атланте. Все пять взлетно-посадочных полос аэропорта были временно закрыты. К полудню пятницы Delta уже отменила сотни рейсов.
Напомним, в конце декабря в Южной Корее Boeing 737 потерпел крушение при посадке в аэропорту Муан. На борту находился 181 человек, включая 6 членов экипажа. Воздушное судно возвращалось из Бангкока. По предварительным данным властей, причиной неисправности шасси могло стать возможное столкновение с птицами. Самолет при посадке отклонился от взлетно-посадочной полосы, столкнулся с ограждением и загорелся.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2210622-dvigatel-samoleta-zadymilsya-na-vzletnoy-polose-v-ssha-passazhirov-ekstrenno-evakuirovali-video/