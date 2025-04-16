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Джо Байден впервые выступил с публичной речью после ухода с поста

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Джо Байден
Джо Байден. Фото: Kyle Mazza / Anadolu / Getty Images

Бывший президент США Джо Байден впервые с ухода с поста выступил с публичной речью, в которой раскритиковал нынешнего главу государства, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Байден выступил на национальной конференции адвокатов, консультантов и представителей инвалидов (ACRD) в Чикаго.

Как отмечает телеканал, в своем выступлении Байден ни разу не произнес имени Трампа, но выразил недовольство изменениями и сокращениями в Управлении социального обеспечения.

"Посмотрите, что произошло сейчас. Меньше чем за 100 дней эта новая администрация натворила столько – нанесла столько вреда и столько разрушений. Просто захватывает дух, что это может произойти так скоро", – заявил Байден.

Он отметил, что за первые три месяца с момента прихода к власти нового президента 7 тыс. сотрудников из социальной сферы лишились работы.

Не упоминая напрямую Маска, который возглавляет кампанию по сокращению федеральной рабочей силы и расходов, Байден раскритиковал культуру, которую он сравнил с "технологическими стартапами" в новой администрации.

"Вы должны спросить себя, почему это происходит? Почему эти ребята сейчас нацелились на систему социального обеспечения? Они хотят ее разрушить, чтобы иметь возможность ее ограбить.

И почему они хотят его ограбить? Чтобы предоставить огромные налоговые льготы миллиардерам и крупным корпорациям и поддерживать их", — заявил бывший президент США.

Тем не менее в своей речи Байден призвал к единству, заявив, что страна "никогда не была столь разделена".

"Мы не можем продолжать в том же духе, будучи настолько разделенной нацией, как сейчас. Я говорю, что я давно всем этим занимаюсь, но никогда не было такого разделения", — сказал Байден.

Телеканал отмечает, что речь Байдена прозвучала в тот момент, когда демократы организовали общенациональный день действий против предполагаемых сокращений программы соцподдержки. По всей стране запланированы акции протеста.

Напомним, Джо Байден был президентом США с 2020 года по 2024 год. На выборах президента США в прошлом году Байден сначала планировал баллотироваться на второй срок, однако позже объявил о выходе из гонки.

Перед этим Барак Обама выразил мнение, что шансы Байдена переизбраться на новый срок сильно сократились и действующему президенту нужно "серьезно подумать" о дальнейшем участии в предвыборной гонке. С таким же призывом выступали выходцы из Демократической партии и даже актер Джордж Клуни.

В марте сообщалось, что экс-президент заявил о желании вернуться в большую политику - он уже предложил свою помощь лидерам Демократической партии США.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2236125-dzho-bayden-vpervye-vystupil-s-publichnoy-rechyu-posle-uhoda-s-posta/