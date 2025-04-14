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Опубликованы кадры с последствиями серии землетрясений в Таджикистане

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Последствия землетрясений в Таджикистане
Последствия землетрясений в Таджикистане. Фото: x.com/ani_digital

Накануне в Центральной Азии произошло землетрясение, эпицентр которого располагался в Таджикистане. Видео в момент землетрясения и последствия от него опубликованы в Сети, передает NUR.KZ.

Накануне на территории Таджикистана произошла серия землетрясений. По данным РИА Новости, разрушены и получили повреждения более 200 вспомогательных сооружений, среди которых школа, медпункты, чайхана. Разрушены 94 дома.

Видео последствий землетрясения пользователи публикуют в соцсети X.

Сообщается, что президент ТаджикистанаЭмомали Рахмон поручил создать республиканская комиссию под руководством заместителя премьер-министра страны Сулаймона Зиезоды. Члены комиссии выехали для изучения ситуации, оценки ущерба и координации работ по ликвидации последствий землетрясений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2235533-opublikovany-kadry-s-posledstviyami-serii-zemletryaseniy-v-tadzhikistane/