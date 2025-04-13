Землетрясение в Таджикистане: разрушены жилые дома и школа (фото)

Сегодня в Центральной Азии произошло землетрясение, эпицентр которого располагался в Таджикистане, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве Таджикистана, эпицентр подземного толчка находился в 160 километрах северо-восточнее Душанбе.

Магнитуда землетрясения, по данным таджикских сейсмологов, составила 5, в Душанбе - 4.

В ведомстве сообщили, в эпицентре землетрясения частично разрушены 17 строений.

"По предварительным данным, 17 жилых строений и одна школа частично разрушены в эпицентре землетрясения на востоке Таджикистана, произошедшем на территории страны в 09.24 местного времени (в 10:24 по времени Астаны)", - сообщил центр управления кризисными ситуациями КЧС.

Для оценки ущерба в Раштский и Таджикабадский районы выехала комиссия КЧС во главе с зампредседателя ведомства Хотамшо Латифзода.

Отметим, подземные точки сегодня ощутили и в Казахстане. Более чем в 30 населенных пунктах страны зафиксировали подземные толчки в 2-3 балла. Сообщений о разрушениях или пострадавших нет.